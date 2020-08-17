新冠肺炎｜創業8年流失率超低　好老闆曾錦強：移民潮有危有機

廣告行業人才流轉快，有的公司不到一年已經全是新面孔。8年前從大公司跳出來創業，曾錦強的公司多年來卻一直保持超低的人才流失率，平均只有12%左右。除了諸多福利之外，多年來他堅持要客戶支付「比稿費」，為的是讓員工的付出不要白費。他說對員工的尊重亦非常重要，「佢哋想走都會來同我傾，我唔會企在公司角度俾建議，而不是強行要留人。」 去年的社會運動加上今年持續的疫情，職場上亦出現離職潮，曾說並不擔心人才的流失，認為或許會讓有能力的人早一點上位，加快人才換代，「有危也有機。」

曾錦強是廣告業紅人，8年前從大公司離職，創辦了自己的廣告公司The Bees，希望為同業創造一個更好的工作平台。現時公司旗下有18間分公司，共有130多名員工，人才流失率多年來都維持在12%的超低水平。問他有什麼秘訣，他則表示自己一直用「以人為本」去考慮所有公司的事項，「我一直相信應當用理念去帶動企業。」

兩日的生日假期，無上限的加班餐費、買書費用可以報銷……諸多的福利都是他「以人為本」理念的體現，他說不少廣告公司認同「顧客就是上帝」，但他卻覺得需要把員工放在首位，「因為留住人才，才能留住顧客。」

曾錦強相信應該由理念帶動企業向前，認為留住人才，才能留住客戶。（資料圖片/李澤彤攝）

堅持收「比稿費」

香港的廣告業競爭激烈，有時顧客會選擇多家公司出設計，最後選擇最滿意的那一家，而其他的公司則分文不得。這樣的模式在已經實行多年，業內已經沒有支付「比稿費（Pitching fee）」的傳統。曾認為員工的付出是有價值的，於是從創業開始他就堅持要向客戶收取這筆費用，不讓員工的心血白費。

曾自言，不擔心客戶因為1、2萬元的「比稿費」失去生意，說這樣的設置令到客戶選擇自己的機會大大提升，「一方面員工會更俾心機去做，另一方面也能篩選到有誠意的客戶。」

不站在公司立場面對員工離職 歡迎員工再回來

人才來去，是職場最常見不過的事，廣告業更是稀鬆平常，不過曾的公司8年間流失率卻只有12%。問他是否精通為公司挽留人才的招數，他卻說有時自己鮮少站在公司立場與同事討論職業去向，有時甚至會勸職員換工作。

他舉例曾有一個「好幫得手」的中層員工主動和他說，自己朋友創業好多年，邀請他進入公司幫手，問曾自己是否應該把握機會。曾說自己考慮再三，還是鼓勵員工去嘗試，「你應該走，去學啲唔同嘢。」曾還提點他空降他人的公司，需要留意的地方。曾說，他當時雖然不捨，但明白該名員工若是不去嘗試，「唔會甘心，不過我都有同佢講，將來想返來我都會歡迎。」

社會運動加上疫情，移民再次成為熱議話題，曾表示自己也有員工打算移民，他則表示尊重。（資料圖片/梁鵬威攝）

不擔心移民潮：「有危也有機」

去年的社會運動令香港震盪，今年持續數月的疫情更令企業受到打擊，「移民」又引發社會熱議。曾說自己公司近來也有人為了移民而離開香港，他都表示尊重。至於當下的移民熱潮，他則表示並不擔心人才流失的問題。曾認為比起90年代的移民潮，當下的情況並沒有那麼嚴重，「好多人會衡量成本，而不再是衝動。」

不過即使真的出現大規模的移民，曾也表示不擔心。一方面已經有因移民而離職的同事向他表示想要在外地與他有業務合作，另一方面，他覺得移民潮或會讓一些有能力的人更快上位，加快人才交替，「有危也有機。」

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼