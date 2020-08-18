新冠肺炎・最新｜伊院內科群組增一名病人離世　今日第二宗死亡

本港爆發第三波新冠肺炎疫情漸回落，截至今日（18日）凌晨，過去24小時新增36宗確診，其中6宗源頭不明，1宗輸入個案，另外有約20宗初步陽性。張竹君表示，市民出現抗疫疲勞。

【19:40】伊利沙伯醫院發言人今日（18日）公布，一名確診新型冠狀病毒肺炎的64歲女病人（個案編號：1602）於今日下午離世。連同上述個案，至今共有71名新型冠狀病毒肺炎確診病人於公立醫院離世。



64歲女病人有長期病患，於6月19日因自身疾病入住伊利沙伯醫院，她入住的病房其後出現懷疑院內感染的新型冠狀病毒肺炎組群個案。病人其後情況惡化，延至今日下午5時58分離世。 這名病人屬伊利沙伯醫院A6內科病房群組第4人離世，過去群組累計7人確診。

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新冠肺炎｜增36宗確診 無源頭個案佔6宗 貨櫃碼頭保安初確診

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【18:08】香港大學醫學院公共衞生學院的研究團隊發現，新冠病毒有兩種獨有的病毒蛋白「ORF8」和「ORF3b」，可在確診者病發早期引起明顯的抗體反應，團隊在61位確診患者身上做評估，結果有近97%患者體內均有該兩種病毒蛋白的抗體。

團隊認為，現時的新冠病毒抗體測試所針對的蛋白，會與其他常見於人類的冠狀病毒產生交叉反應，或增假陽性的機會，今次新發現有助改善新冠病毒的血清檢測。研究成果已於權威科學雜誌《自然免疫學》上發表。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日凌晨，過去24小時新增36宗確診，其中1宗輸入個案為抵港菲傭。35宗本地個案中，6宗源頭不明，27宗與家人或朋友群組有關。另外約有20宗初步陽性個案。

葵涌貨櫃碼頭群組，宏記港務多一宗個案（#4528），送檢疫中心時發燒，是該公司理貨員。另外新增一個初步陽性，為二號碼頭出閘口的更亭保安。另外更正之前公布的個案，#4425並非宏記員工。

新冠肺炎｜仁濟外科男病人入院第3天化驗揭初步確診 常拉低口罩

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：仁濟醫院一名65歲男病人，8月15日入住外科病房，有發燒，昨日初步陽性，同一病隔有6名病人。

95歲男病人（#3734）今早5點55分在瑪嘉烈醫院病逝，累計70人死亡。

▼荃灣帝盛酒店作等候檢測結果中心▼

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【14:39】瑪嘉烈醫院發言人今日（18日）公布，一名確診 2019 冠狀病毒病的95歲男病人（個案編號：3734）於今日離世。 連同上述個案，至今共有70名患者於公立醫院離世。

新冠肺炎｜敬福護理院再添一院友離世 全港累計70患者死亡

95歲男病人有長期病患，居於李鄭屋順寧道敬福護理院，於8月3日因發燒及咳嗽入住明愛醫院接受治療，並於8月6日轉送瑪嘉烈醫院接受治療。病人其後情況惡化，延至今日早上5時55分離世。

新冠肺炎｜香港郵政本周一連兩日 為郵差等3800名前線員工檢測

【11:00】香港郵政今日（18日）宣布，將於本周四及周五（20日及21日）分批安排負責郵件派遞、外勤及郵政局櫃位員工接受病毒檢測，約涉及共3800名前線員工。

全民檢測｜醫生倡仿效韓國 設電話亭負壓設施 10分鐘內完成採樣

【10:30】香港工人健康中心主席、中文大學公共衛生及基層醫療學院名譽臨床教授余德新稱，檢測採樣需要由醫護人員進行，建議可仿效韓國做法，於「電話亭」式的負壓空間內採樣，保障醫護人員安全。

新冠肺炎｜袁國勇：IT男遊歐後復發或染變種 現放鬆是自找麻煩

【10:00】曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試及基因排序分析。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次復陽患者的病毒載量偏高，最大可能是他在另一個地方再受感染，亦有可能是歐洲的病毒已變種。他說放寬措施是自找麻煩，又指疫情回落，或錯過全民檢測最佳時機。

本地個案的即時有效繁殖率。（香港大學醫學院網頁截圖）

新冠肺炎｜梁卓偉：疫情現U形反彈危機 秋冬季「幾肯定」再爆疫

【01:55】新型冠狀病毒疫高居不下，政府專家顧問團成員、香港大學醫學院院長梁卓偉表示，按八達通出行數據推算，港人出行曾在7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字均回升，反映市民出現「抗疫疲勞」，本港疫情面臨「U形反彈」危機，或幾何級數上升，他形容現時是關鍵時刻，港府不宜在現階段放寬防疫措施。

梁卓偉預計，本港秋冬季「幾肯定」出現第4、第5波疫情，屆時每日隨時有數百宗新增確診，呼籲市民一起抗疫，港府則盡快安排葵青貨櫃碼頭員工、待業外傭及的士司機進行病毒檢測，找出隱形患者，並加派人手追蹤接觸者，減少社會傳播鏈。

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確診餐廳｜再多11間食肆上榜 集中葵青荃灣 樂悠居連中兩元

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（17日）公布周日（16日）新增44宗確診個案，累計4,525宗。據衞生署周一晚上公布患者足跡資料，再多11間食肆上榜，當中葵涌貨櫃碼頭群組一名本周日確診的54歲男子，報稱曾於屯門欣田邨悅田樓安泰燒臘餐廳吃飯。新上榜餐廳集中葵青及荃灣區，包括荃灣樂悠居翠河餐廳、樂悠居美心MX、大鴻輝中心大快活，以及葵青安蔭商場君逸軒海鮮酒家及賢麗苑商場大家樂。

確診大廈｜多條公屋屋邨再增病例 蘇屋邨14日內累計有11名患者

【00:00】衞生防護中心今日（17日）公布，一名早於4月康復的新型冠狀病毒肺炎患者，本月6至15 日經英國到西班牙旅行，返港後接受測試再對病毒呈陽性。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指，該病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。團隊將透過基因測序對比病人的樣本，以確定是否首現二次感染個案。

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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