新冠肺炎．最新｜昨初步確診20多宗　投疫限制延長一周

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，累計增至4,525宗，昨（17日）初步確診有20多宗。

另外，由今日（18日）衞生署臨時樣本採集中心將遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊運作。由凌晨4時起，由香港國際機場入境的人士，抵港後須立即前往設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續和領取託運行李。

至於未能於同日取得檢測結果的人士，於該中心收集樣本後即可辦理入境手續，隨後衞生署會安排他們乘坐專車前往香港荃灣帝盛酒店的等候檢測結果中心等候檢測結果。衞生署由今日起租用作為等候檢測結果中心。