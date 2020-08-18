新冠肺炎．最新｜消息：新增30多宗確診　抗疫限制延長一周

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，累計增至4,525宗，昨（17日）初步確診有20多宗。 另外，由今日（18日）衞生署臨時樣本採集中心將遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊運作。由凌晨4時起，由香港國際機場入境的人士，抵港後須立即前往設於機場禁區內的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續和領取託運行李。 至於未能於同日取得檢測結果的人士，於該中心收集樣本後即可辦理入境手續，隨後衞生署會安排他們乘坐專車前往香港荃灣帝盛酒店的等候檢測結果中心等候檢測結果。衞生署由今日起租用作為等候檢測結果中心。

全民檢測｜醫生倡仿效韓國 設電話亭負壓設施 10分鐘內完成採樣

【10:30】香港工人健康中心主席、中文大學公共衛生及基層醫療學院名譽臨床教授余德新稱，檢測採樣需要由醫護人員進行，建議可仿效韓國做法，於「電話亭」式的負壓空間內採樣，保障醫護人員安全。

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新冠肺炎｜袁國勇：IT男遊歐後復發或染變種 現放鬆是自找麻煩

【10:00】曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試及基因排序分析。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，今次復陽患者的病毒載量偏高，最大可能是他在另一個地方再受感染，亦有可能是歐洲的病毒已變種。他說放寬措施是自找麻煩，又指疫情回落，或錯過全民檢測最佳時機。

本地個案的即時有效繁殖率。（香港大學醫學院網頁截圖）

新冠肺炎｜梁卓偉：疫情現U形反彈危機 秋冬季「幾肯定」再爆疫

【01:55】新型冠狀病毒疫高居不下，政府專家顧問團成員、香港大學醫學院院長梁卓偉表示，按八達通出行數據推算，港人出行曾在7月底跌至最低位，但近日各年齡層的出行數字均回升，反映市民出現「抗疫疲勞」，本港疫情面臨「U形反彈」危機，或幾何級數上升，他形容現時是關鍵時刻，港府不宜在現階段放寬防疫措施。

梁卓偉預計，本港秋冬季「幾肯定」出現第4、第5波疫情，屆時每日隨時有數百宗新增確診，呼籲市民一起抗疫，港府則盡快安排葵青貨櫃碼頭員工、待業外傭及的士司機進行病毒檢測，找出隱形患者，並加派人手追蹤接觸者，減少社會傳播鏈。

昨日總覽：新冠肺炎．8.17｜增44宗 葵涌碼頭多兩人染疫 康復IT男疑再中招

新冠肺炎｜2度確診？ IT男4月中康復 月初遊西班牙後呈疑再感染

新冠肺炎〡禁堂食令、限聚令等措施再延長 至8月25日

全民檢測｜延期至最快8月31日展開 料18區各中心每小時需採200樣

確診餐廳｜再多11間食肆上榜 集中葵青荃灣 樂悠居連中兩元

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（17日）公布周日（16日）新增44宗確診個案，累計4,525宗。據衞生署周一晚上公布患者足跡資料，再多11間食肆上榜，當中葵涌貨櫃碼頭群組一名本周日確診的54歲男子，報稱曾於屯門欣田邨悅田樓安泰燒臘餐廳吃飯。新上榜餐廳集中葵青及荃灣區，包括荃灣樂悠居翠河餐廳、樂悠居美心MX、大鴻輝中心大快活，以及葵青安蔭商場君逸軒海鮮酒家及賢麗苑商場大家樂。

確診大廈｜多條公屋屋邨再增病例 蘇屋邨14日內累計有11名患者

【00:00】衞生防護中心今日（17日）公布，一名早於4月康復的新型冠狀病毒肺炎患者，本月6至15 日經英國到西班牙旅行，返港後接受測試再對病毒呈陽性。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指，該病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。團隊將透過基因測序對比病人的樣本，以確定是否首現二次感染個案。

新冠肺炎｜龍威旅運車長初確診 大興花園及科大等8邨巴服務暫停

新冠肺炎｜機管局：三跑外判保安員確診 索具工被列緊密接觸者

新冠肺炎｜貨櫃碼頭有確診者曾赴慶回歸晚會 張竹君：或多個源頭

新冠肺炎｜廣華醫院71歲男病人初步確診 曾與兩名確診者同一病格

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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