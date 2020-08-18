新冠肺炎｜康復IT男遊歐後再感染　醫生：不影響防疫或損疫苗效力

衞生防護中心昨日（18日）公布指，曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試及基因排序分析。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（18日）接受新城電台節目訪問時估計，上述「復陽」情況屬少數個案，他認為對整體疫情防控無太大影響，但有機會影響疫苗研發及其效力。

當局在疫情記者會公布，有一名康復者外遊返港後再對病毒呈陽性。（盧翊銘攝）

梁子超在節目中表示，目前香港出現多源頭爆發，雖然整體確診數字呈下降趨勢，但疫情仍然不穩定。他認為，貨櫃碼頭員工及貨船船員需大量檢測配合，才能切斷該群組傳播。

梁子超指「防火與滅火是兩件事」，本港大部分個案發病7日後才確診，在檢測能力增加的情況下應改善相關問題，減少傳播。至於「全民檢測」計劃，梁認為相關程序應盡量簡化，才能使巿民大眾願意做及盡快做。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅昨日接受訪問時表示，該名「復陽」病人有可能屬二次感染，若病人首次感染時病情較輕，產生的抗體相信會較少，而抗體水平亦會在數月後下跌。

梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

「復陽」個案一般傳播力低

另外，呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》稱，「復陽」個案一般傳播力低，加上較少見，對疫情未有太大影響。若有關個案為重新感染，或代表病毒有變種，長遠而言影響疫苗的研發。他又稱，呼吸道病症的抗體一般未必能維持高水平，就算有抗體亦會出現重新感染。

至於政府宣布將晚間禁堂食、限聚令延長多七日，梁子超稱，由於有貨櫃碼頭及外傭群組等，可能在社區有第二、第三代的傳播。而堂食容易出現無戴口罩、空氣不流通下近距離接觸，加上發病到確診長達7日，若放寬堂食或引發另一次反彈。他稱，若放寬堂食對業界仍屬吊鹽水，指寧可「長痛不如短痛」。他又稱，過往在源頭輸入有漏洞，病毒入到去高風險的群組，包括的士司機、貨櫃港口輸入等，需要加強社區滅火。