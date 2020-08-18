保就業計劃｜羅致光下午3點半見記者　林鄭月娥預告將推出第三輪

新冠肺炎疫情持仍在持續，政府早前完成保就業計劃第一批申請的款項發放。行政長官林鄭月娥今（18日）公布第二期保就業計劃本月31日起接受申請，並宣布放寬部分申請資格，對兩大超級及大型物業管理公司增加限制等；她亦預告將推出第三輪計劃。 勞工及福利局局長羅致光下午3時半就第二輪保就業計劃見記者，《香港01》將直播。

行政長官林鄭月娥在行政會議前見記者。（高仲明攝）

行政會議今日（18日）復會，特首林鄭月娥出席行會前見記者，她表示首期保就業計劃已大致完成，有逾14.8萬名僱主獲批款項，涉款439億港元及190萬名僱員。至於第二期保就業計劃將於8月31日展開申請，截止日期為9月13日，涵蓋9至11月的工資補貼。

她表示，檢視過部分行業不是受疫情太大影響，如大型物業管理公司和超級市場，將會採取部分條件限制。其一，當大型物業公司收到保就業計劃資助後，需回饋不少於80%予業主和業主立案法團；其二，主要針對百佳和惠康兩間大型超市，兩間超市領取保就業計劃資助期間，需要為僱客提供減價，同時應考慮向有需要人士提供超市券等優惠。最後她強烈呼籲業主為租客，特別是零售、飲食界提供租務舒緩，她強調會親自再約見業主商討，得知部分業主亦有領取保就業補貼。

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