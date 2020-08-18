兒科專家指催淚彈缺解藥　兒童吸入可引發支氣管痙攣或長遠損健康

去年連串反修例示威當中，警方發射逾一萬枚催淚彈以驅散示威者，惟當局拒絕公開成分。 兒科專家、兒童醫院深切治療部韓錦倫醫生在《香港醫學雜誌》撰寫評論文章，指去年有兒童曝露在僱淚彈的環境中，兒童吸入催淚氣體可引發支氣管痙攣及哮喘，更有海外案例顯示病人的肺功能受損，住院時間長。他續指，目前仍未有針對催淚彈的解毒劑，相關的文獻紀錄亦有限，他建議政府應設監察計劃，追蹤受影響兒童了解催淚彈的長遠禍害。

韓錦倫在文章提及，催淚彈的常用成分包括CS（學名：鄰-氯代苯亞甲基丙二腈），人類吸入催淚氣體後的20秒至60秒內，會有眼睛刺痛、流淚水、眼瞼痙攣、頭暈、呼吸短促等症狀，皮膚亦會有刺痛，嚴重者會窒息、昏厥，甚至死亡。

催淚氣體對兒童影響大 或與兒童體型及呼吸頻率有關

文章引述文獻指，胎兒、嬰孩及兒童可能較易受化學污染物影響。一宗1972年的案例顯示，一個4個月大的嬰兒曾曝露在催淚氣體中，之後患上非感染性肺炎（Pneumonitis）。

韓錦倫指，兒童吸入催淚氣體之後，可引發支氣管痙攣及哮喘，而一些原本有哮喘和慢性阻塞性氣道疾病的年輕人，以及患支氣管肺疾病的幼兒亦會受影響。另有韓國研究顯示，患有哮喘和慢性阻塞性肺病的人，吸入催淚氣體後肺功能會受損，住院時間更長。臨床的呼吸道症狀更可持續長達兩星期。

文章又引述美國兒科醫學會聲明，指去年底於美國南部邊境地區，曾有人對兒童使用催淚氣體，危害其長遠健康，亦易出現生理副作用，或與兒童的體型小、呼吸頻率較高有關。

韓錦倫指出，目前沒有針對催淚彈的解毒劑，但兒童或特別受其影響，建議政府設監察計劃，追蹤受影響兒童，以了解催淚彈帶來的長遠禍害。