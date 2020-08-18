海高斯風球｜天文台晚上10點至午夜發八號風球　低窪地區海水倒灌

熱帶風暴海高斯逼近香港，三號強風信號生效。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。

8月18日下午，三號強風信號生效，天氣逐漸轉差，天文台表示，考慮晚上10點至午夜改發八號風球。（余俊亮攝）

【16:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午5時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約210公里，即在北緯21.0度，東經115.6度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。由於海高斯採取較為接近香港的路徑，強度亦有所增強，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。本港晚間風力有機會進一步增強，天文台會考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時59、57及57公里，最高陣風分別超過每小時66、83及76公里。

【14:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午3時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約250公里，即在北緯20.7度，東經115.9度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【15:45】三號強風信號，現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午4時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約240公里，即在北緯20.8度，東經115.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

【15:25】澳門氣象局下午3點25分，發出三號風球。澳門預計今晚至明日凌晨，發出八號風球的機會是「中等至較高」。

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【14:25】三號強風信號，在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

【14:20】三號強風信號在下午2時20分發出。預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台呼籲，請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

署理高級科學主任江偉早前對《香港01》表示，根據現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，預測在半夜至明早風勢會最大。他續指，天文台正在評估會否發出八號風球，由於海高斯比實際路徑較為靠近沿岸地區，發出八號風球的機會會比原定的高，現正重新評估。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號