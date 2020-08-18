色情網站約兩女酒店見面　男子現身冒認警察偷錢　認罪判囚10月

男子透過網上色情網站先後相約兩名女子在酒店見面，惟他到步後卻向女方出示虛假警察委任證並訛稱是警察，並藉機偷走兩女的財物。該男子早前被警方拘捕，他今（18日）在九龍城法院承認冒警等罪名，被判入獄10個月。

被告蔡曉東，43歲，承認冒充公職人員、管有虛假文書及盜竊等4項罪名，指他於今年4月24日及5月6日，分別在油麻地皇廷酒店，及尖沙咀君怡酒店，假扮警員偷取一名姓韓及一名姓童女子的財物。

透過色情網站相約事主

案情指，被告透過色情網站，先後相約兩名女事主到酒店見面，其中一名女子稱可提供按摩服務。惟被告到步後，以警察身份要求查房，並要查她們的身份證，期間又指示事主移走房內垃圾，趁機偷走事主袋內的現金，然後逃走。事主回房後發現財物失竊。

被捕後直認係我做嘅

警方翻查閉路電視片段，認出被告容貌，在九龍公園外發現被告，並在被告身上搜出偽造警察委任證，被告警誡下稱：「係我做嘅。」又稱：「我無錢先扮警察偷條女萬五蚊。」

被告求情時稱他是商人，今年初起生意不景，一時想不通而犯案，他願意賠償事主。裁判官下令他需賠償兩名事主分别2500元及1.5萬元。

案件編號：KCCC 1033/2020