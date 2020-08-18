保就業｜一文看清第二期申請　逼長放無薪假　政府可收回全數津貼

新冠肺炎疫情持仍在持續，政府今日（18日）宣布，「保就業」計劃第二期將於8月31日展開申請，大部分條款維持不變，即僱主兩大承諾不變，包括不裁員、全數用於僱員工資。 第二期計劃主要有兩項變更，包括考慮到僱主到9月、10月、11月或有不同研判，故僱主可重新選擇「指定月份」估算。另外，會向所有65歲以上僱員發放每月5,000元津貼。 另外，政府新增罰則，如發現申請僱主未有履行承諾，包括大幅栽員、有違公眾利益，如要求僱員放取長時間無薪假等，視乎不同個案，政府有權取回第二期全數補貼，甚或拒絕其申請。

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8.31至9.13接受申請

第二期保就業計劃涵蓋9月至11月的工資補貼，將於8月31日早上7時起展開申請，截止日期為9月13日，僱主可登入網頁提交申請，新申請者需上載相關文件包括強積金戶口及商業登記證，審批需時大約三至四星期可發放，料9月中下旬可發放第一批補貼。

強積金戶口須於3月31日或以前開設

申請資格與第一期一樣，維持大部分條款不變。不分行業，僱主須有參與強制性公積金計劃、或職業退休計劃，強積金戶口須於3月31日或以前開設。繼續設有列為不具備申請資格的僱主名單，即一些指定法定機構、公營機構等。

變更一︰可再選指定月份作估算

工資補貼額及計算方法不變。僱主可選擇2019年12月至2020年3月的任何一個月份作為「指定月份」，補貼額為2020年9月至11月，實際工資的50%計算，上限為每月18,000元，最高補貼額為每月9,000元。

當局認為，僱主第一期申請時承諾受聘人數與薪金支出以2019年12月、2020年1月、2月的情況為估計推算，到9月、10月、11月月會有不同研判，故容許僱主再選「指定月份」。

變更二：65歲以上僱員一律獲5000元

如有聘用65歲或以上的僱員，即使無強積金紀錄證明書顯示工資金額或自願性強積金供款額，及或他們實際工資的50%少於每月5,000元，僱主亦可就每名相關僱員，每月獲5,000元補貼，僱主須將三個月計算最多15,000元，全數用於支付65歲以上僱員的工資。會有特別審視僱主有無做到承諾。

已領7,500元自僱人士不得再申請

若於3月31日或之前，已開設「自僱人士強積金戶口」亦可受惠，惟於第一期計劃中，已領取一筆過7,500元資助的自僱人士，則不能再提出申請，將無法在該政府申請網站登記。

新增罰款︰政府有權取回第二期全數補貼

至於公眾關注的「零僱員」企業，即獲批補貼、惟承諾受薪僱員人數報稱為零的企業，目前發現有368宗，當局表示會深入調查，代理人暫已完成視察20宗，當中有九成已重新僱用1至2人。倘無按承諾重新僱用員工，將有罰則及將取回相關補貼。

當局指出為提高阻嚇性，新增兩條罰則，包括如發現申請僱主未有履行承諾，包括發現公司的6月、7月供款紀錄有大幅度栽員，無意請人或無合理解釋；及或即使僱主未有裁員，但有違僱員及公眾利益，有無嚴重違背「保就業」計劃目的，如要求僱員放取長時間無薪假等。

政府有權拒絕僱主的第二期申請，甚至取回第二期全數或部分工資補貼，惟當局目前未有提供更詳細解釋，強調會就不同個案處理。