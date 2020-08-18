天文台表示，「海高斯」會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，將考慮發出今年首個8號風球。颱風撞正新冠肺炎疫情，不少打工仔早獲僱主安排在家工作，究竟在家工作安排下，遇上8號風球等惡劣天氣，打工仔是否需要如常在家辦公？ 按照勞工處訂立的守則，若在工作時間開始前發出八號或以上颱風警告，僱主不應要求一般僱員前往公司上班。不過，有人事顧問認為，相關安排主要涉及在外工作或交通等安全考慮，在家工作已不涉人身安全問題，認為原則上僱主可安排僱員在家如常工作，「如果係室內，基本上你係安全，你其實可以工作。」不過各公司可按自身情況彈性安排。

海高斯採取較為接近香港的路徑，天文台考慮在晚上十時至午夜改發八號烈風或暴風信號。（余俊亮攝）

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》，若在工作時間開始前發出八號或以上颱風警告，除了必要人員外，僱主不應要求其他僱員前往工作地點上班。守則又列明，僱員由於惡劣天氣或不受控制的環境因素影響而未能上班，僱主應因應這特殊情況，不應不發放他們的工資。

室內較安全 相信仍可上班

資深人力資源顧問周綺萍接受查詢時指，有關守則基於員工需要在辦公室上班，按人身安全而考慮，「如果已經在家工作，坦白講，又無牽涉到人身安全問題。」她又指，若員工要到辦公室工作，上、下班時或需要逗留在室外，有機會面對危險，「如果係室內，基本上你係安全，你其實可以工作。」

周綺萍指出，過去香港僱主較少推出在家工作安排，相信勞工處未必可以馬上制定新指引，估計不同公司，內部需按公司情況先商討，然後再與同事協商。不過她預料，即使僱主要求在家工作的員工，在打風期間繼續在家工作，並無違反守則，「佢（僱員）喺屋企係安全。」

很大可能「落波」後要馬上工作

周認為，若僱主因應疫情，安排部份人在家工作，但部份人仍要返回辦公室工作，為公平起見，在打風期間，所有人應該按照原來指引，全體不需上班，相信有關安排較合理，減少爭議。她又指，若僱員已獲安排在家工作，因為沒有交通需要，很大可能「落波」後要馬上恢復工作。不過她強調，一切具體操作，相信要待各公司按自身的不同情況而訂。