新冠肺炎｜基因公司研鼻咽深喉唾液檢測　靈敏度高於鼻咽拭子36%

新冠肺炎疫情持續，一間基因組醫學公司「路勝基因」（Lucence Diagnostics）今天（18日）公布，推出一款病毒檢測套裝，利用「鼻咽深喉唾液樣本」做測試，該公司稱，這種樣本比起鼻咽拭子樣本，對新型冠狀病毒的靈敏度高出36%，有效提升檢測準確性。

路勝基因創始人、總裁兼醫務總監陳民漢醫生表示，市民在提交「鼻咽深喉唾液樣本」時，應該先把喉嚨深處的唾液吐入樣本瓶內；再深吸一口氣，令鼻內分泌物積在喉嚨深處，再把夾雜著痰的唾液吐入樣本瓶內。

他稱，「鼻咽深喉唾液樣本」結合了兩個鼻咽和口咽的分泌物，因此準確度較現時的深喉唾液較高，也較鼻咽拭子更為準確。他又指，深喉唾液需在早上起床後立刻收集，但鼻咽深喉唾液則可在全日隨時收集，只要收集前三十分鐘沒有進食、吃香口膠便可。他指，這種檢測的假陰性比率為8%。

路勝基因創始人、總裁兼醫務總監陳民漢醫生。 (受訪者提供)

鼻咽深喉唾液採樣套裝「SAFER」附有一支穩定液，與樣本混合後，可在45秒內將新冠病毒滅活，亦可將樣本於室溫下保存長達7天，這個檢測套裝已於新加坡衛生科學局註冊為A級醫療設備。

陳民漢又指，由於唾液較粘稠，在技術上難以大規模地以自動化模式來處理樣本，該公司推出一款自動化儀器去溶解樣本，減少對人手的需求，亦可以每5分鐘處理24個樣本的速度將鼻咽深喉唾液混合。

採樣套裝現正供應予香港不同的診所、醫院以及私人化驗室，包括與港怡醫院合作，市民到港怡醫院以SAFER套裝做檢測，收費1950元。