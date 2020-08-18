保就業｜為何選百佳惠康？羅致光：取補貼過億　申請需呈具體優惠

第三波新冠肺炎疫情持續，本港諸多行業受到重創。政府今日（18日）公布第二輪保就業計劃申請細節，並對兩間超市及大型物業管理公司增加條款，包括超市需要提供減價或優惠券，而大型物管公司需將補貼的八成回饋業主等。 勞福局局長羅致光指，大型超市及物管受到疫情影響較小，領取補貼需要回饋社會。惠康及百佳兩間公司領取過億元補貼，申請時需要解釋具體的回饋方案，審批時需要相關部門滿意才可獲批。

勞福局局長羅致光表示，疫情下部分行業受到影響較小，部分甚至獲益，政府聽到社會聲音，但認為若是要處理這些企業，或許會重新審視10多萬份申請，過程將十分冗長，難以達到保就業計劃快捷、簡單的目標。

被問到其他超市包括Aeon、華潤及HKTV Mall等都有領取數千萬玩補貼，為何只點名百佳惠康兩間？羅致光說，惠康及百佳兩間超市在上一輪的計劃中領取逾億元補貼，但受到影響較小，現時若申請第二輪補貼，他們需要解釋如何回饋社會，如9至11月將推出怎樣的優惠給顧客和一些社會機構，包括現金券、折扣等等。具體方案還需要與超市方面商量，具體方案仍在交流,「如果一早提交方案會更好，希望他們能回饋他人，如弱勢社群等。」

羅致光強調，設計方案的時候要簡單和快捷，不能畫線，在不影響進度的前提下，根據規模及影響力選擇了兩大行業。超市在申請時需要解釋如何回饋，秘書處滿意後才可以獲批，惟暫時未能透露何為滿意。至於要求超市提供優惠，是否變相幫超市吸引顧客，羅說，如提供了一個秘書處滿意的減免方案，超市賺錢又能讓市民受惠，是為雙贏，站在政府角度並不介意，「最重要令市民受惠，睇不到有乜問題。」

政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀其後補充，歡迎其他規模的超級市場加入減價推優惠行列，認為此舉可讓更多市民受惠。

百佳：一直致力為社區不同階層提供優惠

百佳回覆《香港01》查詢時指，百佳超級市場作為一家積極履行企業社會責任的超市，一直致力為社區裏不同的階層提供購物優惠、產品折扣及社區需要的支援。於疫情期間，百佳為政府及不同非政府機構提供日常用品及所需物資的送遞服務。

百佳表示，因應疫情、市場情況及其他國家內部需求，不少入口產品來貨價及運費大幅上升，公司亦盡量承擔上漲成本，以維持穩定合理的產品零售價。百佳超級市場將本著「以客為本」的精神， 繼續以合理的價格為顧客提供足夠的所需用品，並將盡力照顧到弱勢社群的需求。

惠康：仔細研究詳情 樂意向政府了解更多細節

惠康回覆查詢時則表示，政府今日公佈第二期保就業計劃，公司正在仔細研究計劃詳情及要求，並樂意向政府了解更多細節。

惠康表示，在疫情期間見到顧客的購物習慣顯著改變，亦為物流供應帶來更大挑戰。儘管挑戰不斷，惠康仍繼續向市民提供價格相宜的生活必需品。惠康一向積極推動企業社會責任，年初以來新冠肺炎疫情影響香港環境，惠康在數月前起，已率先進行多項回饋社會的行動。

馮程淑儀又指，大型物業管理公司則需要將工資補貼的八成和業主或者立案法團共享，細則可以自行磋商，可以用在做大型維修或減少收取管理費等等。

羅致光稱，基於公平原則，當局需處理所有申請，從數據得知超市及物管受疫情影響較微，故在不影響機制下要求兩行業回饋市民。（鄭子峰攝）

任職補習老師的梁先生稱保就業計劃對僱主有其幫助，亦可令他每月有穩定收入，算是幫到一部分有需要人士。他明白措施需循序漸進，政府難以一下子完成所有工作。對於特首早前要求超市減價回饋市民，他認為「好過冇」。他提到早前澳門派發現金券有其漏洞，商户能自行調整價格，現措施起碼能確保市民在購買必需品時少些負擔。

而任職工程的麥先生表示公司有申請保就業計劃，「有錢緊係攞，幾多輪都攞」，但計劃未能保障市民，「寧願保障有需要嘅人而唔係俾老闆」。問到關於超市減價回饋，他坦言，「啲嘢貴左，佢知唔知呀，依家就咁買凍肉都貴左好多，叫佢哋睇咗先，唔好淨係叫人減價」。他亦指，雖減價是有其作用，但商户都因成本高昂而難以減價。

黃女士亦認為超市減價回饋能紓緩市民財政壓力，但她普遍會到街市採購，就算有超市優惠卷都捨不得用，因超市價格比街市高，「如果唔係，都唔會想去超市買嘢」。

有任職演藝事業的市民坦言，保就業並沒有其幫助。他又指，因疫情而減少演出收入，政府曾推出藝文界支援，但其力度並不足以幫助到從事演藝行業的人士。而任職清潔兼職的黃女士認為，保就業計劃對她沒有其作用。她表示，疫情前已難以找到工作，現情況更少了工作機會，並競爭相對較大。