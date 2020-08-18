著女子仿《婚前試愛》床戲　積犯扮電影公司職員騙財騙色囚3年

律師行文員訛稱是藝人古天樂電影公司的一名總監，誘騙一名女子到酒店試鏡，期間要對方模仿電影《婚前試愛》時乘機騙財騙色，早前被裁定罪成。控方透露被告去年曾以類似手法被控，惟因他在警拒絕打指摸，令警方的刑事記錄未有更新。法官葉佐文今(18日)判刑時，認為情況並不尋常，要求警方及控方代表周四到庭解釋。另外，考慮到被告重施故技，罪加一等，判他入獄3年。

被告唐家樂（31歲）早前被裁定3項盜竊罪及1項非禮罪罪成，他另承認兩項使用虛假文書罪。

疑拒打手指摸至刑事紀錄未更新

控方早前向法庭稱，被告去年在西九龍法院有一單性質相近的案件被判刑，惟控方呈遞警方提供有關被告的刑事紀錄時，卻未有更新去年的案件。控方稱因被告拒絕「打指模」，所以警方無法在其系統中更新他最新一項定罪紀錄，故該記錄未有顯示在警方的報告上。

有熟悉刑事案律師指，刑事記錄的系統，因為須要確認被告身份，故需要輸入被告的指模才能更新定罪紀錄，如果有疑犯被捕時拒絕打指紋，定罪後亦應要補辦這程序，若被告仍然拒絕，是可以控以抗拒警務人員罪名。

被告唐家樂共被控4項盜竊罪、2項使用虛假文書罪及1項非禮罪，在區域法院受審。(資料圖片)

官促相關人士到庭解釋

葉官聞言一度質疑為何系統會有這項漏洞，亦質疑為何控方不提早通知法庭，直言是否被告拒絕「打指模」，法庭就不用考慮就相關定罪紀錄加刑。葉官最後要求警方或律政司的相關人士本周四到庭作出解釋。

被告現仍就相類案件服刑

葉官又指，被告過往曾涉多項與不誠實罪行有關的案底，他在2016年7月亦曾訛稱電影公司代表騙財，他因該案最後被囚8個月零10日，並現正服刑。葉官直指被告為慣犯，屢犯不改，故就使用虛假文書罪及盜竊罪分別加刑4個月及半個月。

至於非禮罪，葉官稱他冒充電影公司職員，所以認為要以12個月作為量刑起點，考慮量刑整體性後，判處被告囚3年。

要事主摸仿電影中床戲

遭非禮的女事主X曾在庭上供稱，她應約到酒店試戲及談合約期間，被告向她

播放電影《婚前試愛》的床戲，並要求她模仿。被告曾以手指裝作為嘴唇，著X當作正被親吻，並要求X「俾反應同嗌」，要要她用大腿夾著枕頭模仿進行性交。

案件編號：DCCC 827/2019