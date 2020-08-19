新冠肺炎・最新｜單日增26宗近35日新低　 藍田圖書館職員初確診

本港爆發第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（19日）凌晨，單日新增26宗確診，其中3宗輸入，23宗本地，8宗源頭不明；另外有10多宗初步確診。 一名泰國籍逾期居留者確診，曾入住青山灣入境處中心（CIC），600名職員及羈留者需檢測。CIC羈留者不滿環境惡劣，已經絕食超過50日。

【17:40】康樂及文化事務署公布，觀塘區藍田綜合大樓五樓及六樓的藍田公共圖書館一名圖書館職員，初步確診2019冠狀病毒病。她最近一次上班日期為昨日（18日），而圖書館所有設施在上月15日已暫停服務。她早前因身體不適前往求醫，於昨晚獲通知初步確診。

康文署表示，會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒藍田公共圖書館和藍田綜合大樓的公共設施。

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【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公開部份醫院感染個案的基因追查。明愛醫院醫生的病毒基因，與其確診家人的基因相似，相信並非院內感染。明愛13B病房二人確診，基因相似，相信源頭一樣，是一個人在院內被另一人感染。伊利沙伯醫院A6病房患者基因相似。

印度航空有一班航班，8月14日有11人確診，張竹君指比例相對高，因此要停航兩星期。

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至於駿洋邨入伙和商場的安排，張竹君表示不知情。

【16:31】截至今日凌晨，過去24小時新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，全部都是印度返港。另外23宗本地個案中，8宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名泰國籍逾期居留人士確診（#4580），他在8月16日被截查，之後送到青山灣入境事務中心拘留，進入青山灣時檢測發現呈陽性，無病徵。同房3名拘留人士，以及2名入境處職員要送檢疫中心。當局會為青山灣全部200名入境處職員、400名拘留人士檢測。張竹君相信，拘捕他的警員有戴口罩，非密切接觸者。患者去年底抵港。

張竹君指，外國亦有監獄確診，因此會為青山灣全部人檢測。青山灣羈留中心有羈留者絕食，抗議環境擠迫惡劣，被問及對疫情有無影響，她並無回答。

耆康會啟業安老院，一名98歲院友確診（#4565）。他已在8月10日入住樟木頭檢疫，之前在安老院與#4085、#4179同住。

全民檢測｜消息：當局招募救護人員 時薪400元為市民採樣本

【15:28】全民自願檢測料9月1日展開，當局傾向由醫護人員統一為市民採樣，據悉除了醫生、護士及牙醫外，學護、聖約翰救傷隊等亦是招募對象，而據消防處的內部消息指，救護員及救護主任亦可以參加，時薪400元，被選中的人員須參與採樣訓練。

【14:35】維記牛奶公司繼早前一名58歲運輸工人確診新型肺炎後，再增一名員工初步確診，公司發聲明指，該員工是屯門車隊員工，最後於8月6日上班，工作範圍涉及牛奶送遞，無接觸生產程序，工作期間一直有戴口罩，上車前亦有量體溫。至於公司另外7名需家居隔離的同事，病毒檢測呈陰性。

【12:10】消息指，本港今日增約30宗確診。

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確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪 灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

【00:40】第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

確診大廈｜患者住所全覽 大圍薈蕎銀湖天峰再上榜 三男童中招

【00:03】第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心周二（18日）公布新增36宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。主打迷你戶的大圍「薈蕎」，繼昨日新上榜後，今日再增三宗個案，當中兩名病人是一歲及三歲男童。至於馬鞍山銀湖．天峰又再度上榜，一名四歲男童染疫。

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慈雲山港泰護老中心是其中一間爆疫院舍。（盧翊銘攝）

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