新冠肺炎・最新｜增26宗　泰籍逾期居留者確診　青山灣600人檢測

本港爆發第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（19日）凌晨，單日新增26宗確診，其中3宗輸入，23宗本地，8宗源頭不明；另外有10多宗初步確診。

【16:50】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公開部份醫院感染個案的基因追查。明愛醫院醫生的病毒基因，與其確診家人的基因相似，相信並非院內感染。明愛13B病房二人確診，基因相似，相信源頭一樣，是一個人在院內被另一人感染。伊利沙伯醫院A6病房患者基因相似。

印度航空有一班航班，8月14日有11人確診，張竹君指比例相對高，因此要停航兩星期。

至於駿洋邨入伙和商場的安排，張竹君表示不知情。

【16:31】截至今日凌晨，過去24小時新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，全部都是印度返港。另外23宗本地個案中，8宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名泰國籍逾期居留人士確診（#4580），他在8月16日被截查，之後送到青山灣入境事務中心拘留，進入青山灣時檢測發現呈陽性，無病徵。同房3名拘留人士，以及2名入境處職員要送檢疫中心。當局會為青山灣全部200名入境處職員、400名拘留人士檢測。張竹君相信，拘捕他的警員有戴口罩，非密切接觸者。患者去年底抵港。

張竹君指，外國亦有監獄確診，因此會為青山灣全部人檢測。青山灣羈留中心有羈留者絕食，抗議環境擠迫惡劣，被問及對疫情有無影響，她並無回答。

耆康會啟業安老院，一名98歲院友確診（#4565）。他已在8月10日入住樟木頭檢疫，之前在安老院與#4085、#4179同住。

全民檢測｜消息：當局招募救護人員 時薪400元為市民採樣本

【15:28】全民自願檢測料9月1日展開，當局傾向由醫護人員統一為市民採樣，據悉除了醫生、護士及牙醫外，學護、聖約翰救傷隊等亦是招募對象，而據消防處的內部消息指，救護員及救護主任亦可以參加，時薪400元，被選中的人員須參與採樣訓練。

【14:35】維記牛奶公司繼早前一名58歲運輸工人確診新型肺炎後，再增一名員工初步確診，公司發聲明指，該員工是屯門車隊員工，最後於8月6日上班，工作範圍涉及牛奶送遞，無接觸生產程序，工作期間一直有戴口罩，上車前亦有量體溫。至於公司另外7名需家居隔離的同事，病毒檢測呈陰性。

【12:10】消息指，本港今日增約30宗確診。

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確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪 灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

【00:40】第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

確診大廈｜患者住所全覽 大圍薈蕎銀湖天峰再上榜 三男童中招

【00:03】第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心周二（18日）公布新增36宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。主打迷你戶的大圍「薈蕎」，繼昨日新上榜後，今日再增三宗個案，當中兩名病人是一歲及三歲男童。至於馬鞍山銀湖．天峰又再度上榜，一名四歲男童染疫。

昨日總覽：新冠肺炎・8.18｜累計確診4561宗 高峰期後第二度單日少於40宗

全民檢測｜消息：9月1展開 採樣中心選址或包括學校禮堂

全民檢測｜醫生倡仿效韓國 設電話亭負壓設施 10分鐘內完成採樣

新冠肺炎｜增36宗確診 無源頭個案佔6宗 貨櫃碼頭保安初確診

新冠肺炎｜港源頭不明個案跌破兩成 專家：兩群組搞得掂才算好轉

慈雲山港泰護老中心是其中一間爆疫院舍。（盧翊銘攝）

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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