新冠肺炎・最新｜連續16日新增少於百宗　昨半日約20宗初步確診

社會新聞
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本港爆發第三波新冠肺炎疫情持續，累計個案增至4,561宗，衞生署昨日（18日）公布周一（17日）新增36宗確診，連續16日回落至雙位數字，也是近一周單日最少；另昨半日有約20宗初步確診個案。

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確診餐廳｜增13家食肆曾有患者到訪 灣仔稻香葵涌新都會芽莊上榜

【00:40】第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（18日）晚更新確診個案14日內行程，再多13間食肆有患者足跡。據最新資料顯示，餐廳稻香又再度上榜，一名女患者曾申報去過灣仔北海中心稻香，她一直未有病徵。另外，多間連鎖店的分店亦曾有患者足跡。

確診大廈｜患者住所全覽 大圍薈蕎銀湖天峰再上榜 三男童中招

【00:03】第三波疫情仍在蔓延，衞生防護中心周二（18日）公布新增36宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。主打迷你戶的大圍「薈蕎」，繼昨日新上榜後，今日再增三宗個案，當中兩名病人是一歲及三歲男童。至於馬鞍山銀湖．天峰又再度上榜，一名四歲男童染疫。

昨日總覽：新冠肺炎・8.18｜累計確診4561宗 高峰期後第二度單日少於40宗

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全民檢測｜醫生倡仿效韓國　設電話亭負壓設施　10分鐘內完成採樣

新冠肺炎｜增36宗確診　無源頭個案佔6宗　貨櫃碼頭保安初確診

新冠肺炎｜港源頭不明個案跌破兩成 專家：兩群組搞得掂才算好轉

慈雲山港泰護老中心是其中一間爆疫院舍。（盧翊銘攝）

▼第三波爆發　政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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