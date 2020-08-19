海高斯風球．公共服務｜衞生署收深喉唾液樣本診所　暫停開放

颱風海高斯吹襲珠江口一帶，天文台凌晨1時半改掛9號風球，早上7時公布將於一兩小時内改發八號東南烈風或暴風信號。多項公共服務受影響，衞生署轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點，將暫停開放。

衞生署13閶收深喉唾液樣本診所，在風球下暫停開放。（資料圖片）

【07:30】運輸署宣布，由於九號烈風或暴風風力增強信號現正生效，原定於今日在西貢惠民路西貢壁球場，向街渡營辦商及其僱員派發2019冠狀病毒病檢測套裝及收集樣本瓶的安排，將會延期至本月24日（下星期一）上午10時至下午2時在同一地點舉行。

【07:28】運輸署今日宣布，由於九號烈風或暴風風力增強信號現正生效，運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組及車輛檢驗中心會暫停服務。已預約於八號及九號烈風或暴風信號取消前或取消後兩小時內的時段續領正式駕駛執照／車輛牌照、車輛過戶、申領國際駕駛許可證或保留、轉移或改配車輛登記號碼的申請人，可於本月26日或之前於辦公時間內（星期一至五上午9時至下午5時）到訪牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【07:23】衞生署今日宣布，由於9號熱帶氣旋警告信號經已發出，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。

【07:20】衞生署宣布，由於8號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，署方轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的13間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。