華美前女副總裁涉改泰興單據　騙1.6萬膳食費　被裁定罪名不成立

華美銀行一名前第一女副總裁，涉嫌以太興、正斗等5間食肆共8張「假單」，向公司申領逾1.6萬元應酬開支，惟該些單據不但有在她不在港時享用，亦有部份單據的千位數被人手加上「1」字，令數百元單據成過千元，惟女副總裁否認訛騙，更認為有人不想她在行內立足而加害她。案件早前在東區法院審訊，裁判官裁定她全部罪名不成立。

女被告王争（41歲）經廉政公署調查後，被控以8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，她被指於2016年3月至2017年5月期間，八次使用虛假的食肆收據報銷費用，意圖欺騙華美銀行，涉案食肆為太興、正斗、星月樓、北園酒家及忠誠茶庭泰國菜。

官指被告非常可疑

裁判官鄭紀航在裁決時指，星月樓單據雖然金額一貫以中文大寫寫上，但法庭不肯定是否每位員工皆會用中文大寫，也不可確定是否有員工發蓋上印章的的空白單據予他人；也有涉案餐廳容許客人用餐後補取單據，亦可不用親身補領。

雖然鄭官在比對涉案手寫單據與店舖結帳報表後，認為非常可疑，而被告的確用有關單據報銷膳食費，但法庭無法肯定單據屬虛假陳述，所以裁定8項控罪全部不成立。

被告王爭否認曾修改報銷膳食費的單據。(資料圖片)

某些用餐日子被告不在港

控方案情指，涉案收據的餐費由1346至2954元不等，惟餐廳核對後，確認當日並無該些交易，而其中3張收據的金額只有數百元，但疑似被人在千位數加上「1」字，變成消費過千元。調查更發現，被告在某次用餐日子並不在港。

被告認為遭人加害

被告被捕後在警誡下稱會把單據交由他人替她報銷費用，她同意其中一些收據似曾被修改，但不知是誰偽造。她出席廉署的會面調查時，否認寫上「1」字，並堅稱曾在餐廳用膳，亦不解為何會出現該些銀碼；又認為有人想令她不能在行內立足，但不清楚是誰加害她。

事後已轉職某間瑞士銀行

被告透露出生北京，在北京大學取得金融學系碩士學位，在華美主要負責中國大陸客戶。她指，公司曾要求她解釋逾20筆報銷費用，並就事件扣起花紅。她的精神情緒受到打擊，一度想放棄獎金，最終委屈辭職，轉往某間瑞士銀行工作。

自稱容易信人

被告又自言「在簡單的環境長大，很容易相信別人」，故不會查看公司有無把報銷的費用存入戶口。她又提及上司有時會用手機程式召的士，由於沒有收據，對方會著她找其他費用相若的單據報銷。她稱這是默許的做法，本質上並非佔便宜，強調無意欺騙公司。

女被告王爭聲稱在北京出生，生活環境簡單，很容易輕信別人。(林樂兒攝)

助理稱收到單據時已遭手寫更改

協助被告填寫報銷表格的私人客戶服務助理陳菁堯早前供稱，她收到被告的單據時，已看到有手寫的銀碼，但她不知是誰填寫，亦從沒修改金額。辯方質疑助理會否混淆了他人的單據，助理稱沒有出過這樣的錯，但未能肯定所有單據都由被告親手交予她。她同意對方處理文件較為混亂，有時會遲交單據以致未能報銷費用，又曾經丟失收據。

案件編號：ESCC1749/2019