新冠肺炎．最新｜新增18宗確診　葵涌碼頭宏記港務多3人染疫

本港第三波新冠肺炎疫情持續，累計確診增至4,605宗；衞生署今日（20日）公布，截至凌晨零時，新增18宗確診，個案編號為#4588至#4605，數字為近44日新低。張竹君指，確診數字較少，可能因昨日打風，部分樣本收集中心關閉，較少人交樣本有關。另有20多宗初步陽性個案。 新增個案中，多個群組繼續有新增個案，其中葵涌貨櫃碼頭暫收回3千多個樣本樽，不過「重災區」宏記港務多3人確診；另外有兩名印傭染疫，其中一人曾入住旺角長興大廈2樓出租單位。

【16:55】個案編號564、33歲從事IT工作的男患者，於今年3月底確診，4月中康復出院後，近期經倫敦到西班牙外遊返港，接受病毒檢測再呈陽性。劉家獻指，該患者目前正於亞博社區醫院留醫，情況穩定。港大正協助進一步採樣化驗，專家收集所有檢測資料，會再作詳細討論，目前難單從一次檢測結果，分析病人是因何原因「復陽」。

對於有傳媒引述消息，指行會已通過擴大授權政府相關人員，追查確診者源頭。被問到哪類政府人員會獲擴權，又相關安排會否與推行全民檢測有關。張竹君表示，有關行會的事宜「唔方便講」，亦沒有全民檢測的相關資料。

至於其中一宗新確診的印傭(#4592)個案，是正入住檢疫中心的印傭，在長興大廈住到本月15日。之後曾去過花園街另一單位居住，後來經紀得知她曾入住長興大廈單位，故清空地方供她入住，花園街單位只得她一人居住。

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢昨確診 職員涉檢查口腔列高危須檢疫

另外，曾入住青山灣入境中心的逾期居留泰籍人士昨證實確診，合共3名羈留者及5位入境處人員被列為密切接觸者。張竹君表示，暫無其他相關確診個案，其中曾為患者檢查的入境處人員，由於期間涉及張開口部的步驟，「覺得高危」，遂須送往檢疫中心。至於該泰籍男子行蹤調查事件，則交由警方新界南重案組跟進。

本港新增18宗確診，數字為近期新低，張竹君指，可能與打風少人交樣本有關。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜門診派樽回收率僅67% 找出56確診者 服務延長三個月

【16:47】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報31宗個案，多一名患者離世，涉事的92歲女士(#4281)，今早8時48分於伊利沙伯醫院病逝，累計73人死亡。同時，有48名病人康復出院，至今累計3,827名病人出院，目前仍有660名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中31人情況危殆，35人情況嚴重，594人情況穩定。至於負壓病床數目是1,251張，使用率為52%；負壓病房數目是690間，使用率65%

劉家獻續指，醫管局22間門診診所，由7月21日起，已協助派發樣本收集包及深喉樣本，至今三個幾星期，當局決定延長有關措施3個月。他指，由7月27日至昨日，醫管局約派發約3萬多個樣本樽，化驗了2.3萬個樣本，共找到56宗陽性個案，陽性比例0.24%，形容「比例都算高」。他認為，個別感染者病徵輕微未必會求醫，該檢測方法有助及早發現患者，以便及早治療。他呼籲，如市民認為自己屬高危人士，取樽後應在3天內交樣本。

新冠肺炎｜單日增18宗確診 44日內最低 張竹君：或昨打風少檢測

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至凌晨零時，新增18宗確診，個案編號為#4588至#4605，數字為近日新低。張竹君指，今日確診數字較少，可能因昨日打風，部分樣本收集中心關閉，較少人交樣本有關。另有20多宗初步陽性個案。

新增個案中，只有1宗為輸入個案，17宗屬本地個案，12宗與其他確診個案有關，5宗無源頭。12宗有關連個案中，6宗涉家人群組或朋友聚會。

多個群組繼續有新增個案，其中葵涌貨櫃碼頭暫收回3千多個樣本樽，不過「重災區」宏記港務多3人確診；另外有兩名印傭染疫，其中一人曾入住旺角長興大廈2樓出租單位。

【12:56】伊利沙伯醫院（20日）公布，一名確診的92歲女病人（個案編號：4281）今日離世。涉事病人有長期病患，於8月11日因發燒入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今早8時48分離世。連同上述個案，至今共有73名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，該患者原住於九龍城愛民邨建民樓。

【11:54】消息指，本港今天少於20宗確診個案，或與昨天颱風襲港，部分診所早上停業有關。

駿洋邨｜區議員：準住戶憂感染或買保護衣 裝修工人不敢入邨工作

【10:58】政府日前公布未能如期交還駿洋邨第1至第3座，今年年底前仍需使用作檢疫中心，準住戶要到明年第二季才可陸續入伙，至於第4、第5座準租戶則將於本月底陸續入伙。沙田區議員麥梓健今天（20日）在電台節目表示，第四、五座住戶進退兩難，一方面憂慮與檢疫人士同住一邨會有風險，有人亦擔心是否需穿全套防護裝備到屋邨取門匙，又有人指裝修工人也不敢到駿洋邨工作。而第1至3座準住戶已無能力再交租，麥呼籲政府提供恩恤安排，如每月補貼住戶6000元直至入伙為止。

全民檢測｜西醫工會：計劃需8400醫護參與 惟僅有2000人報名

【09:19】政府計劃推行全民自願檢測，惟一直未有公布細節，有份與政府開會的西醫工會會長楊超發今天（20日）在電台節目表示，若要為500萬市民採樣，料需要有8400人參與協助採樣，但目前政府稱，僅有2000多人報名。

昨日總覽：新冠肺炎・8.19｜單日增26宗近35日新低 藍田圖書館職員初確診

新冠肺炎｜新增26宗個案創35日新低 青山灣中心逾期居港泰人確診

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢確診 3羈留者5入境處人員列密切接觸者

新冠肺炎｜確診26宗見一個月新低 專家：走勢略緩、慎防群組再爆

新冠肺炎｜印航AI314航班13乘客確診 衞生署首引新例禁飛港兩周

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確診餐廳｜再多4食肆上榜 19歲女患者曾到101肉燥飯及小王牛肉麵

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三（19日）晚更新確診個案14日內行程，一名居住沙田桂地新村的19歲女患者（#4447），上周六（15日）確診後報稱曾走訪5區，包括油尖旺、黃大仙、西貢、觀塘及元朗。

另外一名男患者曾到大埔及油尖旺吃飯，合共有4間餐廳上榜；當中西洋菜南街的101肉燥飯專門店及德福廣場二期小王牛肉麵，因該女患者曾光顧而上榜。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組增三患者報住帝京酒店

【00:00】第三波疫情未完，衞生防護中心周二（18日）公布昨日新增26宗確診個案，為近35日首見2字頭，中心晚上更新確診者住所資料。

參考最新資料，有兩間酒店均有患者入住，其中旺角的帝京酒店，新增三名患者報稱為住址，患者為兩女一男，年齡介乎21至23歲，涉全部與Star Global直銷群組有關。一名由印度來港的男子，亦報稱住處是香港九龍諾富特酒店，相信是入住檢疫。此外，將軍澳安寧花園同日新增兩宗個案，同樣居於第4座。

本地個案的即時有效繁殖率。（香港大學醫學院網頁截圖）

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼