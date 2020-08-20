新冠肺炎．最新｜消息：確診少於20宗　92歲患者離世累計73死

本港第三波新冠肺炎疫情持續，累計確診增至4,587宗；衞生署昨日（19日）公布周二（18日）新增26人染疫，為近35日單日確診個案最少。昨日半日新增10多宗初步確診個案，由於昨早9號及8號風球仍生效，政府診所未有開門收集市民提交的深喉唾液樣本瓶，料確診情況會滯後。

【12:56】伊利沙伯醫院（20日）公布，一名確診的92歲女病人（個案編號：4281）今日離世。涉事病人有長期病患，於8月11日因發燒入住伊利沙伯醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今早8時48分離世。連同上述個案，至今共有73名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，該患者原住於九龍城愛民邨建民樓。

【11:54】消息指，本港今天少於20宗確診個案，或與昨天颱風襲港，部分診所早上停業有關。

駿洋邨｜區議員：準住戶憂感染或買保護衣 裝修工人不敢入邨工作

【10:58】政府日前公布未能如期交還駿洋邨第1至第3座，今年年底前仍需使用作檢疫中心，準住戶要到明年第二季才可陸續入伙，至於第4、第5座準租戶則將於本月底陸續入伙。沙田區議員麥梓健今天（20日）在電台節目表示，第四、五座住戶進退兩難，一方面憂慮與檢疫人士同住一邨會有風險，有人亦擔心是否需穿全套防護裝備到屋邨取門匙，又有人指裝修工人也不敢到駿洋邨工作。而第1至3座準住戶已無能力再交租，麥呼籲政府提供恩恤安排，如每月補貼住戶6000元直至入伙為止。

全民檢測｜西醫工會：計劃需8400醫護參與 惟僅有2000人報名

【09:19】政府計劃推行全民自願檢測，惟一直未有公布細節，有份與政府開會的西醫工會會長楊超發今天（20日）在電台節目表示，若要為500萬市民採樣，料需要有8400人參與協助採樣，但目前政府稱，僅有2000多人報名。

昨日總覽：新冠肺炎・8.19｜單日增26宗近35日新低 藍田圖書館職員初確診

新冠肺炎｜新增26宗個案創35日新低 青山灣中心逾期居港泰人確診

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢確診 3羈留者5入境處人員列密切接觸者

新冠肺炎｜確診26宗見一個月新低 專家：走勢略緩、慎防群組再爆

新冠肺炎｜印航AI314航班13乘客確診 衞生署首引新例禁飛港兩周

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確診餐廳｜再多4食肆上榜 19歲女患者曾到101肉燥飯及小王牛肉麵

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周三（19日）晚更新確診個案14日內行程，一名居住沙田桂地新村的19歲女患者（#4447），上周六（15日）確診後報稱曾走訪5區，包括油尖旺、黃大仙、西貢、觀塘及元朗。

另外一名男患者曾到大埔及油尖旺吃飯，合共有4間餐廳上榜；當中西洋菜南街的101肉燥飯專門店及德福廣場二期小王牛肉麵，因該女患者曾光顧而上榜。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組增三患者報住帝京酒店

【00:00】第三波疫情未完，衞生防護中心周二（18日）公布昨日新增26宗確診個案，為近35日首見2字頭，中心晚上更新確診者住所資料。

參考最新資料，有兩間酒店均有患者入住，其中旺角的帝京酒店，新增三名患者報稱為住址，患者為兩女一男，年齡介乎21至23歲，涉全部與Star Global直銷群組有關。一名由印度來港的男子，亦報稱住處是香港九龍諾富特酒店，相信是入住檢疫。此外，將軍澳安寧花園同日新增兩宗個案，同樣居於第4座。

本地個案的即時有效繁殖率。（香港大學醫學院網頁截圖）

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼