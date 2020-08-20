調查︰過半受訪長者因疫情有負面情緒　長者坐困四牆感孤寂

香港明愛中東九龍區安老服務公布，有關疫情下長者生活的調查，訪問超過1,900名60歲以上長者後，發現有過半數受訪長者受新冠肺炎疫情持續影響，情緒變得負面，經常感到擔心、驚慌和困擾。 有獨居長者因疫情不敢去街，坐困四牆覺得無心機、情緒低落，「好似好孤寂」，身體機能轉差。

香港明愛中東九龍區安老服務公布一項調查，發現有過半數的長者情緒受持續疫情影響。（陳家怡攝）

香港明愛中東九龍區安老服務公布「疫情下長者的生活狀況」調查，調查以電話訪問超過1,900名60歲以上長者，發現有超過五成半受訪長者表示受疫情持續影響，情緒變得負面，經常感到擔心、驚慌和困擾。明愛東頭長者督導主任周偉基表示，數據反映每兩名長者中，就有一人受疫情影響，有長者感到疲累和失眠。

調查亦發現，約六成受訪長者認為，疫情輕微影響他們的社交生活；近兩成半更指社交生活的影響達嚴重程度。家庭關係方面，超過六成長者表示沒有太大影響，有近兩成受方者更表示，與家人關係反而更緊密，但亦有約兩成長者則表示與家人關係變得疏離和緊張。周偉基表示，在疫情下，擔心本身家庭關係疏離的長者，會更加被邊緣化。

明愛安老服務高級督導主任崔允然指出，可利用科技令長者在疫情下嘗試新生活模式，例如從網上直播學習做運動。（陳家怡攝）

現年67歲、獨居長者楊婆婆居住的鑽石山鳳德邨曾出現確診個案，她說，因擔心長者染疫死亡風險高，疫情爆發後已不敢外出，經常在家坐困四牆，覺得無心機、情緒低落，「好似好孤寂」。她在疫情爆發前，每日經常花上數小時外出，買餸後會到公園和朋友聊天，形容生活「好開心」。楊續指，疫情令她留在家中時間長，難以入睡，容易無胃口，走路沒以前快和靈活，血壓也升高和長胖。疫情期間，社區中心安排的清潔服務和活動一律暫停，她希望疫情過後，可恢復去教會參加活動。

調查又發現，長者在疫情中大多依靠家人支援，有過半數長者稱，疫情期間接受的支援主要來自家人，三成來自社福機構，有一成半感沒有支援，獲鄰舍支援的僅得1%。另下，有兩成多長者表示，不了解新冠病毒傳播途徑，兩成三對病徵不了解，有一成長者不了解預防方法。同時，近一成受訪者因為疫情失業，擔心有經濟壓力。

獨居長者楊婆婆因疫情不敢去街，坐困四牆覺得無心機、情緒低落，「好似好孤寂」。（陳家怡攝）

本身常當義工的63歲廖女士受疫情影響，近期已暫停參與長者中心活動，在家中照顧同住、患認知障礙症的姐姐。她坦言，自己情緒變得煩躁鬱悶，要頻密地提醒姐姐不要用手觸碰眼鼻。二人限聚令下，她和兩位姐姐不能同時外出，其中一人須留在家中。

廖女士表示，過往患認知障礙症的姐姐，可到社區中心參與活動，自己作為照顧者，感覺較輕鬆，不用長期「單對單」貼身照料。現在她與家人一同困在家裏，容易感到疲累，每當確診個案宗數多，更會精神緊張。她指，社區中心每月最少一次的電話慰問，有助放鬆長者壓力，她亦會透過中心Zoom教學做運動。

本身常當義工的廖女士在家中照顧同住、有認知障礙症的姐姐，情緒變得煩躁鬱悶。（陳家怡攝）

慈雲山及鑽石山綜合家居照顧服務督導主任吳慧欣表示，家居照顧服務隊目前仍有向鑽石山、慈雲山、西貢和將軍澳四區共512人，提供膳食等緊急服務，近六成人年屆80歲，獨居長者佔五成多，約一成半是雙老家庭。吳指，獨居長者沒法外出飲茶，除影響精神健康，身體狀況也轉差，認知和自理能力下降，社區對相關服務需求有所增加。

明愛安老服務高級督導主任崔允然指，有市民擔心上門探訪年老父母會令長者感染，建議社區組織和鄰舍發揮守望相助精神。崔又建議，可利用科技令長者在疫情下嘗試新生活模式，例如網上直播學習做運動，呼籲政府加強支援長者和社福機構。