國安法｜首名被告高院申保釋　指條例要求承諾不再犯有違法律原則

騎電單車男子在回歸紀念日當天，涉把插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車衝向警員，成為首名被控違反《港版國安法》的被告。案件在西九龍法院提堂時他不獲保釋，他今（20日）在高等法院申請人身保護令及保釋，並稱根據《港版國安法》，被告申請保釋時，須承諾不再作危害國家的事情，惟他質疑這是間接要他承認過去曾作過觸及國安的行為，認為條例字眼是違反無罪推定的法律原則。 此外，聆訊期間又發生庭內拍照事件，一名操廣東話的中年女子，被發現在法庭延伸部份拍照，她被發現後向法官解釋，拍照是要證明她身處法庭，她承諾把照片刪除後獲准放行。

法官李運騰確認獲委任

申請人為唐英傑，答辯人為香港特別行政區政府，唐由資深大律師戴啟思代表申請人身保護令，資深大律師駱應淦則替唐申請保釋。政府則由資深大律師余若海處理人身保護令的申請，高級助理刑事檢控專員周天行處理保釋申請。

案件由兩位法官周家明和李運騰審理。法官甫開庭，已確認兩名法官均是指定法官，處理《港版國安法》的案件。

被告唐英傑在高等法院申請保釋及人身保護令。(資料圖片)

「不會繼續」有接連下去之意

申請人先就人身保護令陳詞，指根據《港版國安法》第42條「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得準予保釋。」申請人指，該條中有「不會繼續」的字眼。根據《辭淵》，「繼續」有「接連下去」的意思。

承諾不再犯意味承認曾作相關行為

申請人指，被控《港版國安法》的人若申請保釋，需令法官接納他將來不會再實施危害國家安全行為，同時亦是意味他承認過去做出危害國安行為。申請人指，此舉違反無罪推定，並不公平。

惟法官李運騰質疑，相關條件只是在申請保釋時，作風險評估，亦非等同該被告承認犯法。

操廣東話女子在法庭延伸部份拍照，向法官解釋及刪走照片後獲准放行。(朱棨新攝)

女子庭內拍照稱為證身處法庭

此外，一名操廣東話女子被發現在法庭的伸延部份拍照，並拍直播法庭內的電視畫面。該女子被要求到法官席前解釋，她稱因為要證明她身在法庭，故拍了兩張照片，並已傳給男朋友。

她指願意刪除照片，並要求男朋友亦刪除照片。她亦同意不再把照片外傳。法官指暫未有進一步行動，該女子亦離開法庭。

案件編號：HCAL1601/2020、HCCP463/2020