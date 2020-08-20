疑犯拒打指模案底未更新　律政司指已訓斥相關警　官︰唔鬧大嗰個

律師行文員涉扮電影公司職員，要面試女子試演「婚前試愛」乘機騙財騙色，惟他拒絕提供指模，令警方刑事記錄未有更新，至文員被定罪才在庭上揭發。區域法院法官葉佐文質疑警方系統有漏洞，要求相關人員到庭解話。律政司今（20日）派員解釋，指《警隊條例》賦予警員權力提取指模，警方會發內部便箋，提醒警員若遇上被捕人士拒絕合作，可使用「一定武力」提取，並會今日起落實執行，相信同類事情不會再發生，更已訓斥相關警員，惟葉官仍對受責警員深表同情。

該案被告為唐家樂（31歲），他前日就盜竊、非禮及使用虛假文書罪被判囚3年，庭上透露他不久前另有一宗同樣是訛稱電影公司代表騙財的案底，並正就該罪服8個月零10日的刑期。控方向法庭透露，因被告被捕時拒絕提供指模，所以警方的系統無法更新，故亦未有顯示他早前干犯另一單相類案件的案底。

由今日起貫徹執行

署理副民事法律專員陳海翔今到庭解釋，其實警方有指引「可以用武力提取指模」，他指警方會發出內部便箋提醒所有警員，如懲教人員看管的被捕人士拒提供指模，警員可用「一定武力」套取指模，並會從今日起切實貫徹執行，相信相同情況不會再出現。

被告唐家樂共被控4項盜竊罪、2項使用虛假文書罪及1項非禮罪，在區域法院受審。(資料圖片)

被告被捕時正由懲教署關押

陳專員解釋說，警方可根據《警隊條例》第59（5）條行使相關權力，雖然根據第59（1）條，警方在拘捕疑犯後便應要套取指模，但此案被告被捕時，正由懲教署關押，警方要求索取指模不果。

警可向被定罪人士取鑑別資料

《警隊條例》第59（5）條提到，凡任何人因某項罪行被定罪，警務人員可向其取得或安排他人向其取得該人的全部或任何鑑別資料，不論該等資料是否已由處長管有，處長可保留如此取得的鑑別資料，除非及直至該項定罪經上訴而撤銷為止。

提醒後仍拒合作可用武力

陳專員強調「制度無問題」，相信日後警員依據第59（5）條行使權力，提醒被捕人士若拒提供指模，他或會干犯抗拒警務人員罪後，便可解決問題，若問題仍無法解決，便會使用武力要他提供指模，這樣便不會出現「老鼠拉龜」的情況。陳專員又透露，警方在20年前已曾就此索取過法律意見。

法官葉佐文對事件遭被訓斥的警員表示同情。(資料圖片)

官對被訓斥警員表同情

葉官又引述警方陳詞「調查人員多番嘗試套取指模，但因缺乏經驗，又未能及時向上級反映，在未獲足夠建議及支援下未能套取指模，有關人員已被嚴厲訓示。」葉官對於有關警員被「嚴厲訓示」深表同情、「戥佢有啲難過」，又質疑做法「有少少唔公道」、並說「鬧細嗰個，唔鬧大嗰個」、「教佢做嘢教得唔好就無事」。陳專員澄清，涉事警員及上其上司均有責任，承認「喺個架構可以做好啲」。

案件編號：DCCC 827/2019