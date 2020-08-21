新冠肺炎・最新｜新增27宗確診　18宗屬本地個案其中7宗無源頭

本港第三波新冠肺炎疫情持續，累計確診增至4,605宗。衞生署昨（20日）公布周三（19日）確診僅18宗，料因當日上午政府診因打風無開門收樣本瓶所致，昨半日初步確診已逾20宗，今日報告宗數肯定反彈上升。 政府今日(21日)公布自願全民檢測計劃詳情，計劃於9月1日展開，在各區設立採樣中心，市民可預先登記參與。本港今日新增27宗確診個案，其中18宗屬本地個案，有7宗無源頭，20宗屬初步確診；另外再多兩名患者離世，令本港疫情中累計死亡人數增至75人。

【17:07】洗腎者廣華曾否停留，有否同病格者需隔離？有誰被加強授權追蹤， 是否幫到手？

劉家獻表示，廣華病人有進行接觸追蹤，但因病人及醫護都有合適個人裝備，期間無霧化或高風險程序，故沒有病人或醫護被列密切接觸者。

張竹君表示， 今日改例是希望有彈性，若個案高，如前一輪，個案百幾，牙科醫生或其他人員都會協助做個案追蹤，日後都或有其他人士或公職人員會幫手，希望有個彈性， 若有需要，他們有權力協助。

【17:05】洗腎長者，在確診前有否醫護屬密切接觸？配藥員估計是社區或診所感染？至於，青山灣入境事務中心， #4580曾入住，有200職員及400人曾做測試， 進度如何；昨有記者拍攝到入面多人無戴口罩，是否知悉；衛生情況是否差，測試成效高？

洗腎人士每周都有測試，上周是陰性，本周才陽性，至於源頭或密切者會再追蹤；配藥員源頭未知，有機會與初確診的醫生互相傳染，但未確定。

至於青山灣入境事務中心，160多位入境人員，至昨晚有88人陰性；350多位人士，329人陰性，其餘仍檢測中，暫無新確診個案，希望他們戴口罩，謹守防感染措施。

【17:02】所有航班是8月14日來港，其他航班其一班KA734；2病人從新加坡來到港是SQ890。

【17:00】至於土瓜灣診所情況，配藥8月13日發燒，最後上班日是8月12日。至於醫生感染源是否配藥員， 最後上班及何時發病？張祝君指，醫生無病徵,因配藥員確診而檢測, 有機會互相傳染, 但確實源頭不知。

全民檢測，非找高危群組，因高危的已有其他測試計劃，是希望普通市民，非高危都去做檢測，其他無源頭個案會有家庭主婦/退休/無上班一段時間, 去茶記食嘢或買嘢，是一般人做才有用。

【16:56】院友有否回家，知否感染源頭為何。洗腎院友與家人在潛伏期食過飯，但社區有感染,好難話源頭，一般都找不到；至於另1名院友，要再問清楚。

【16:55】張竹君指，大角咀喜悅安老院，地方不合就地檢疫，或需徹離做檢疫。

【16:53】 推斷幾多人接受全民檢測才可斷傳播，零確診水平？亞博臨時醫院4個月, 有信心容納全民檢測找到的患者？診所醫生情況如何？

張指，全民檢測可找隱形患者，藉此找到盡量多的人士，減少傳播，但是否可找到，斷傳播要視乎做出來的情況；私家醫生個度要接受檢疫。

全民檢測｜林鄭：研重開食肆晚市堂食、有限度開戲院美容院

【16:48】個案數字下跌與颱風無關，整體數字都慢慢向下。葵菁碼頭無新增個案。

【16:44】兩安老院友有否外出？環境如何？洗腎者有否曾入院?

張竹君指院友確診者可周圍行， 要再問有否出街, 他8月16日有其他病求醫，至8月19日氣促；另一洗腎的院友是定期去廣華洗， 所以定期會去，有定期測試； 上次陰性，今次陽性而找到個案，曾離開院舍， 或屬社區感染，會看兩院舍的院友情況。

張竹君又指，兩間院舍都是一層個，不會有好高分隔，或有院友無免疫力，易感染。

【16:43】被問及內地會負責做檢測，衞生防護中心有甚麼角色，會否建議人接受檢受。張竹君指，如果有任何測試陽性, 會為提供資訊給中心，會協調送院等。

【16:40】政府公布全民檢測，9.1開始, 兩周完成，問及點睇兩周、是否有效，會否鼓勵市民未做檢測去做檢測；對於政府指６歲以下，鼻不適的唔好做，是否漏動。

張竹君指，自願是想在社區找，社區有此情況，才會每日有無源頭個案，非全屬高危人士，有普通市民或退休，或有隱形患者，希望找到，幫手治療隔離減低風險。

全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 下周網上預約登記

【16:37】截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報48宗個案；過去24小時多了2人死 ，#1568個案，72歲屬威院女病人；#1718，71歲男屬廣華病人； 至今共75人離世。

截至今早9時，另有73名確診病人康復出院，至今累計3900名病人康復出院。

截至今早9時，至今有603名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫。

【16:35】有初步確診個其中一個要洗腎，進行定期檢測，無病痛，至昨日發燒，居於大角咀喜悅護老之家；今早已到護老之家視察，有40多位院友，約10位員工全間要檢疫，因他在院內行。

另外，個案#4583是診所配藥員，屬簡致亮醫生診所位於九龍土瓜灣，診所內有一名醫生及5位姑娘、清潔工，該診所醫生已初步確診，已聯絡無病徵工作人員送檢疫中心。

【16:33】截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增27宗‌確‌診‌個‌案‌，個案編號為4606至4632；其中9宗輸入個案。至於本地個案，11宗屬有關連個案，當中 宗有關連個案中，家人群組或朋友聚會；另外，7宗無源頭，其中一個豐盛老人院院友#4630，於新界葵涌，今日會去視察情況，院友可行動，院內有周圍行，有70院友及10多位員工要接受檢疫。

【15:30】特首林鄭月娥今日下午3點召開記者會，公布過去病毒檢測統計及全民檢測安排，並表明未來一周要密切觀察已出現個案下降趨勢是否持續，與飲食業和其他業界商量，是否恢復食肆晚間堂食，重開戲院、美容院運動場所。

【14:55】中大表示，於昨晚得悉一名於大學行政樓工作的員工，證實初步對新冠肺炎病毒呈陽性反應，並已送院治理及隔離。該名員工為另一宗確診個案的密切接觸者，其辦公室已於本周一（17日）關閉，並進行徹底消毒。

校方指，該員工及其同事其後一直在家工作，沒有返回辦公室。基於健康及安全理由，校方會再次徹底消毒該辦公室及進行防疫措施。

【13:30】行政長官林鄭月娥將於下午3點見記者，料交代全民檢測詳情。《香港01》將會現場直播。

全民檢測｜檢測局主席于常海：市民應學對鏡自行採樣 近100%成功

【13:00】香港檢測和認證局主席于常海直言，醫護做當然最好，但憂慮人手不足，認為應集中協助有需要的人士，否則便是資源錯配。他與研究團隊發現，只要市民對着鏡子，看清楚「吊鐘」和扁桃腺的位置，取樣成功率便接近百分百。對於有指兒童和長者採咽喉拭子樣本風險高，于常海認為危險只出於不了解採樣方法，而這次全民檢測正是好機會，讓市民學習自行採樣，「對付傳染病一定要用科學思維，唔好人云亦云，諗一百個理由講會遇到咩問題或者困難，而係應該去克服。」

全民檢測・有片｜記者實測咽喉拭子採樣 喉嚨無損但連環咳嗽流淚

【12:00】《香港01》記者實測自行對鏡採樣，感覺難以掌握正確位置，拭子似「亂撩」，一度感到噁心，冒出淚水及咳嗽，甚為不適。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，市民應將拭子放在吊鐘後的黏膜和兩邊扁桃腺附近位置，各打三個圈，合共需時15秒。市民自己取樣未必掌握咽喉結構及採樣力度，導致樣本質素大打折扣，最理想的做法是靠醫護人員協助取樣。而小童、孕婦及長者屬高風險人士，容易出現嘔吐反射及意外，需特別留意。

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【11:30】消息指，今天有接近30宗確診個案。

全民檢測｜何栢良倡為高危行業循環檢測：無針對性是浪費子彈

【11:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，對全民檢測防疫作用有保留，認為應將檢測資源針對為公立醫院入院人士檢測，並為高風險行業人士循環檢測，相信成效會更高。他說，檢測需要有針對性，否則為「嘥子彈」。

全民檢測｜政府傾向私家醫生做足八小時 西醫工會楊超發：有分歧

【10:45】全民檢測的細節預料今日公布，有份參與會議的西醫工會會長楊超發表示，計劃料於9月1日開始，約有百多名私家醫生有興趣參加，但政府擬要求他們做足八小時，若屬實肯定會使不少醫生卻步。他形容今次私家醫生是「民兵」保護市民。另外，社會工作者總工會外務副主席張志偉透露，政府曾視察非政府組織的多層社區中心，相信有意選用作進行全民檢測的場地。不過，他擔心多層社區中心內仍然會有其他服務，包括有高危群組在內，若政府只要借用料部分非政府組織會拒絕，但至今仍未知政府會是借用或徵用。

新冠肺炎｜袁國勇視察食肆倡設執枱專員 黃傑龍：換氣問題待解決

【10:30】港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（20日）聯同多個政府部門，到九龍灣淘大花園的住宅大堂及多間食肆視察。「稻苗學會」會長黃傑龍今日稱，袁國勇視察時關心交叉感染的風險，指出若重開食肆需要有執枱專員。他指業界有共識設執枱專員，而現時不少食肆已達換氣六次的要求，部份食肆不足六次，或可以UV消毒殺菌燈或高效能空氣清新機作替代。

全民檢測｜許樹昌：參與人數愈多愈好 高危行業員工或需定期檢測

【09:00】政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，專家無參與討論全民檢測的執行細節，指檢測目的為找出及截斷社區隱形傳播鏈，參與人數愈多愈好，起碼應有500萬至600萬人。他又指，全民檢測無需要定期做，只需要視乎行業風險，為高危行業員工定期檢測。

新冠肺炎｜業界料中秋果籃銷量跌兩成 禮品店︰BB果籃多咗人買

【07:30】本港新冠肺炎疫情持續，政府推出限聚令、禁堂食令等措施，然而中秋佳節將到，過往不少市民會購買月餅或果籃等送給親朋戚友，企業亦會訂購大量果籃送給客戶，今年亦將受疫情而影響購買果籃的意慾。

「禮譽 The Gift」禮品店銷售經理余小姐接受《香港01》訪問時指，目前商業訂單未受太大影響，甚至約有一成升幅，惟散客的銷量則料減少一半；又指疫情爆發以來，市民長時間留家避疫，「BB果籃」的訂購數量反而有所增加。九龍果菜同業商會理事長張志祥指，以往有旅客、部分頻繁往返中港兩地的司機或商人購買果籃，料今年10月1日的中秋節將失去該批顧客的生意。

昨日總覽：新冠肺炎．8.20｜單位增18宗創44日新低 一日三年長患者不治

新冠肺炎｜單日增18宗確診 44日內最低 張竹君：或昨打風少檢測

新冠肺炎｜一日第三死 居慈雲山港泰護老中心樓上七旬伯病逝

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢昨確診 職員涉檢查口腔列高危須檢疫

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確診餐廳｜北角丼丼屋等8食肆上榜 兩患者曾到良景廣場金大班

【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周四（20日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，周四新增八間餐廳曾有確診者到訪過，當中一名居於北角健威花園B座的37歲確診男子（#4547），報稱到過北角三間餐廳，包括健威坊大家樂、健康邨1期的麥當勞，以及健威坊丼丼屋。

另外，新確診的#4599為69歲男子，他報稱曾到訪過屯門良景廣場金大班，而於周日（16日）確診的32歲男子（#4412）同樣報稱到訪過同一間餐廳，兩人同為源頭不明個案。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組再多一人報住帝京酒店

【00:00】第三波疫情未完，衞生防護中心周四晚上更新確診者住所資料。繼前晚公佈的三名Star Global直銷群組患者居於旺角帝京酒店後，周四公布的患者中，再有一人住在該酒店，至今該群組少有六人曾經入住或到訪帝京酒店。此外，黃埔花園再添一患者，在最近14日期間，屋苑已是第11人染疫。

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