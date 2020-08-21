新冠肺炎．最新｜確診人數今反彈上升　料政府公布全民檢測計劃

本港第三波新冠肺炎疫情持續，累計確診增至4,605宗。衞生署昨（20日）公布周三（19日）確診僅18宗，料因當日上午政府診因打風無開門收樣本瓶所致，昨半日初步確診已逾20宗，今日報告宗數肯定反彈上升。 據了解，政府最快今日公布自願全民檢測計劃詳情。當局計劃於9月1日展開，在各區設立採樣中心，由醫護人員協助參與檢測的市民採集咽喉樣本及鼻腔樣本各一，而非自行採樣。所有樣本之後會送到檢測中心，包括華大基因在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室化驗。

新冠肺炎｜業界料中秋果籃銷量跌兩成 禮品店︰BB果籃多咗人買

【07:30】本港新冠肺炎疫情持續，政府推出限聚令、禁堂食令等措施，然而中秋佳節將到，過往不少市民會購買月餅或果籃等送給親朋戚友，企業亦會訂購大量果籃送給客戶，今年亦將受疫情而影響購買果籃的意慾。

「禮譽 The Gift」禮品店銷售經理余小姐接受《香港01》訪問時指，目前商業訂單未受太大影響，甚至約有一成升幅，惟散客的銷量則料減少一半；又指疫情爆發以來，市民長時間留家避疫，「BB果籃」的訂購數量反而有所增加。九龍果菜同業商會理事長張志祥指，以往有旅客、部分頻繁往返中港兩地的司機或商人購買果籃，料今年10月1日的中秋節將失去該批顧客的生意。

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昨日總覽：新冠肺炎．8.20｜單位增18宗創44日新低 一日三年長患者不治

新冠肺炎｜單日增18宗確診 44日內最低 張竹君：或昨打風少檢測

新冠肺炎｜一日第三死 居慈雲山港泰護老中心樓上七旬伯病逝

新冠肺炎｜逾期居留泰籍漢昨確診 職員涉檢查口腔列高危須檢疫

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確診餐廳｜北角丼丼屋等8食肆上榜 兩患者曾到良景廣場金大班

【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周四（20日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，周四新增八間餐廳曾有確診者到訪過，當中一名居於北角健威花園B座的37歲確診男子（#4547），報稱到過北角三間餐廳，包括健威坊大家樂、健康邨1期的麥當勞，以及健威坊丼丼屋。

另外，新確診的#4599為69歲男子，他報稱曾到訪過屯門良景廣場金大班，而於周日（16日）確診的32歲男子（#4412）同樣報稱到訪過同一間餐廳，兩人同為源頭不明個案。

確診大廈｜患者住址全覽 Star Global群組再多一人報住帝京酒店

【00:00】第三波疫情未完，衞生防護中心周四晚上更新確診者住所資料。繼前晚公佈的三名Star Global直銷群組患者居於旺角帝京酒店後，周四公布的患者中，再有一人住在該酒店，至今該群組少有六人曾經入住或到訪帝京酒店。此外，黃埔花園再添一患者，在最近14日期間，屋苑已是第11人染疫。

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