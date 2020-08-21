美國制裁｜終止豁免航運利得稅　林宣武：港公司有寬免影響不大

美國國務院早前正式知會特區政府，會暫停或終止同本港的三項雙邊協議，當中包括豁免國際航運利得稅。香港付貨人委員會主席林宣武今日（21日）在電台節目對美方做方感失望，今次措施是「大家互相打300大板。」但實際上，對本港公司的影響不大，因為本港的稅務條例對本地公司有寬免，於美國賺錢後不再交稅。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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互打三百大板

香港付貨人委員會主席林宣武，在港台節目《千禧年代》表示，對美國單方的政策感失望，認為協議可以實行多年，「大家互相打300大板」。但他認為，今次是營運收益的稅，故對物流、運輸成本未有影響太大，因為是針對船務，「中國大陸都係有收呢啲費用，都無呢啲稅務優惠，但連埋香港都有六大貨運碼頭，無影響。」

他解釋，由於本港稅務條例的23B條中訂明，本地公司如在船務上在美國賺錢後，不用在本港交稅，「香港公司喺美國賺到嘅錢，繼續係唔做交稅，但美國公司除咗要交香港稅外，佢哋仲要交美國稅。」

會否擔心其他國家會跟隨美國？林宣武承認，本港與不同的國家有貿易協議，但不認為其他國家會跟隨美國的做法，因其他國家均是行多邊貿易協議，不像美國的單邊貿易主義，「咁當然政府要睇實。」他指出，今次美國做法是單方面指香港已非一國兩制，是一國一制，但這並非事實。