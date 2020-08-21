全民檢測・直播｜林鄭：政黨提出健康碼進入餐廳處所　是不切實際

本港第三波新冠肺炎疫情持續，累計確診增至4,605宗。特首林鄭月娥今日（21日）下午3點召開記者會，料公布全民檢測詳情，陳肇始、聶德權、羅致光、黃偉綸、陳帆、薜永恒出席。 《香港01》將直播。

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【16:19】香港01記者：9月推是否太遲？多少人參與才算有效？政黨提議出入場所要有陰性證明，是否可行，會否剝奪出行自由。

林鄭月娥：有幾多市民願意接受檢測，我們呼籲市民參與。特區政府沒有一個目標，陳局長是講能力去到幾多，我不能為同事定一個硬指標，這並非完全正常的社會環境，每做一件事都有人陰謀論。希望市民花很少時間參加普及社區檢測。

有政黨提出，要有健康碼才進入一些地方，以恢復經濟。我今日安排薛局長出來，交代香港健康碼，是用於出行。如要需要餐廳、寫字樓，需要陰性證明，是不切實際，不公平，完全沒有想過。

薜永恒：內地的健康碼，要追蹤市民行蹤，需市民願意、實名制手機等，所以香港完全沒有考慮。

【16:06】林鄭月娥：全面檢測將由公務員事務局領導，因為涉及大量人手，18萬公務員亦樂意參與。

公務員事務局局長聶德權：盡早識別無病徵的隱性患者。9月1日推行，為其7日，視乎進度，延長不超過7日，即整個計劃不超過14日。對象除了不適合的人士，如鼻、咽喉有疾病，以及6歲以下兒童，所有無病徵、持有香港身份證的市民都可參與。

社區檢測中心早上8點至晚上8點開放，中間有一小時消毒。市民網上登記，要姓名、登記身份證、手提電話。結果陰性，會受到短訊，陽性則有衞生署通知。會採集鼻腔及咽喉拭子混合樣本。

個人資料、樣本資料分開處理，不會送離香港，不會送到境外人士。

【15:58】薜永恒：開發香港健康碼的目的，是讓市民取得陰性證明的「香港健康碼」後，自行轉換成澳門和廣東省的「澳康碼」和「粵康碼」。香港健康碼只會有申請人的姓名、檢測機構、核酸檢測結果，以及出入境資料，並無任何追蹤功能。申請人同意，才會轉交廣東和澳門，符合私隱條例。

【15:53】陳帆：葵涌貨櫃碼頭，71宗個案，絕大部分個案涉及裝卸外判商宏記 ，其他個案包括司機、工程工人、吊機員等。會派發兩批合共8500個樣本瓶，已派出7600個，截至今早11點，已回收6800多個。已視察碼頭營運商，休息室數和床數目限制，床之間有隔板防止交叉感染，職員工作期間要戴口罩。

【15:50】陳肇始：其他國家或地區已與疫苗製造商簽約採購，或贊助。港府雙管齊下採購，參與全球疫苗免疫聯盟、流行病創新聯盟、世衛牽頭多國簽訂協議，出資研究，令兩成港人納入疫苗安全網。亦根據科學實證、專家委員檢疫，向各地聯絡疫苗商採購，並向中央提請，待內地疫苗面世後可支持香港。

【15:40】林鄭月娥：7月初中央已同意健康碼通關，由於疫情反覆，未能落實，疫情穩定後可落實，像今日澳門與內地通關那樣。早前亦有與外國商討「旅遊氣泡」，商討並無停止。大灣區是很大契機，可以投入內地「內循環」經濟。

全城抗疫，萬眾一心，將可以走出逆境，重振經濟。

【15:31】普及自願檢測，是一次過的，化驗能力來自中央。這一能力是特區政府無能力展開。感謝中央承擔實驗室內的檢測人員和服務。但實驗室外如何採集、送樣本，均有特區政府負責。

經過港澳辦統籌，國家衛健委協調，中央政府支援香港抗疫三大項目：

1. 一次過的普及社區檢測，9月1日開始，希望在兩周內完成。

2. 在亞博館建設社區治療設施，內地稱為方艙設施，1000張病床，有負壓病房。

3. 在亞博館旁，3.2公頃的亞博館二期土地上，新建兩層的臨時醫院，提供800病床的負壓病房，有病房、間隔、氧氣供應等，但無手術室。興建時間預計用四個月。

直至有效疫苗面世和廣泛應用前，疫情將會反覆，更擔心有冬季爆發。香港面對新疫情會有更好裝備。

修訂《599D》，授權衛生以外的公職人員，可以問資料追查。已招標病毒通知app，市民可以自願使用，看到訪的地方有無人確診。

竹篙灣3500個檢疫單位，年底完成，將可歸還駿洋邨。

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【15:22】林鄭月娥：未來一周要密切觀察已出現個案下降趨勢是否持續，與飲食業和其他業界商量，是否恢復食肆晚間堂食，重開戲院、美容院運動場所。

普通科門診資源檢測，確診率0.24%，不算低；特定群組，確診率0.02%。院舍員工，3.6萬個員工已經完成第一輪檢測，只有1人確診，能讓我們安心，將會做第二輪測試。司機2萬個檢測，12人確診。餐廳食肆街市群組，13萬檢測，28人確診。大海撈針這個說法，並無錯，但找多一個個案，就令該群組更安心。

病理學檢測，醫管局、衞生署負責，稍後會加入兩所大學。有病徵、高風險、密切接觸者，現每日檢測量可做到1至1.2萬個，遠高於袁國勇教授提出的7000個。

新增特定群組，40萬人，如電梯維修員，郵差，漁民等。這個檢測能力完全要靠私營化驗所。半年前並無此能力，因為這裏有幾十萬人。今日經過大家努力，引進新的服務提供者，今日每日檢測量是數萬個。

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【15:08】林鄭月娥：立法會8月25日舉行特別會議，政府將交代近幾個月的抗疫工作。政府會今日發放口罩分配文件給傳媒和公眾。今日會交代中央人民政府對香港抗疫的支持，以及普及社區檢測的工作。

香港曾經成功控制疫情，但從7月7日開始，再次出現雙位數本地確診，新一波疫情非常急速，來勢洶洶，一個半月中，累積個案從1000多宗暴升至4600多宗。死亡個案增至75宗，平均年齡85歲，未來要更防範安老院舍抗疫工作。

大年初一已經開始，將疫情提升至最高級別，特區政府亦制定599A至599I章多條條例。政府防疫三大原則：迅速應變、嚴正以待、公開透明；兩個主要措施防疫，包括防止輸入個案和保持社交距離。按照疫情發展，一直張弛有道。

由於這一浪疫情來勢洶洶，特區政府採取1月以來最嚴厲的措施。壓縮跨境人流，從1月份每日32.5萬入境、32.4萬出境人次，壓縮到昨日分別是1213、2649人次。

內地、澳門、台灣入境人士，需要強制檢疫，但並無一人確診。其他地方入境強制檢疫人士，超過14.3萬人，有799宗確診。最多海外輸入的國家是英國，從海外輸入的人士，大部份是香港人，並非有旅客入境。豁免的重要是維持香港市民生活的人士，如貨車司機、海運空運人員、機組人員，政府官員，以及外交人員。我們政府官員曾經短暫到深圳開會。

【14:00】消息指，全民檢測網上登記系統，將在8月29日啟用，24小時接受登記。全港18區將設檢測點，9月1日至14日早上8點至晚上8點接受檢測。

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消息指，政府最快今日公布自願全民檢測計劃詳情。當局計劃於9月1日展開，在各區設立採樣中心，由醫護人員協助參與檢測的市民採集咽喉樣本及鼻腔樣本各一，而非自行採樣。所有樣本之後會送到檢測中心，包括華大基因在中山紀念公園體育館設立的臨時氣膜實驗室化驗。

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