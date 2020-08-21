國安法｜首名被控涉煽惑分烈國家罪被告　申請人身保護令敗訴

23歲男子唐英傑被指於今年7月1日，背著插有「光復香港時代革命」旗幟的背包，駕駛電單車衝向警員。他被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，為首名被控違反《港區國安法》的被告。他在案件提堂時不獲保釋後，向高等法院申請人身保護令，指《港區國安法》違反無罪推定。兩名法官昨(20日)聽取陳詞後，今(21日)頒下判詞，裁定唐敗訴。根據日前排期，高院將於下周二處理唐的保釋申請。

申請人為唐英傑，而答辯人為香港特別行政區政府。

申請人指保釋條文違反無罪推定

代表申請人的資深大律師戴啟思昨指，《港區國安法》第42條列明「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得準予保釋。」他指，「繼續」有「接連下去」的意思。而被控《港區國安法》的人若申請保釋，需令法官接納他將來不會再做出危害國家安全行為，意味他承認過去做出該些行為，此舉違反無罪推定的法律原則。

被告唐英傑在高等法院申請保釋及人身保護令。(資料圖片)

政府稱法官仍可批准保釋

代表政府的資深大律師余若海則指，不同意申請人指新法有不准保釋的假定，指法官仍可批准保釋。余又指，本港法院無權頒令《港區國安法》違憲。而根據《港區國安法》，若這法與本港法律規定不一致，則跟從《港區國安法》的規定，包括《刑事訴訟程序條例》9G中，法官可拒絕被告保釋申請的條文。余又指申請人不是被非法拘留，不應申請人身保護令。

被控煽動他人分裂國家

申請人所涉的煽動他人分裂國家罪，指他於今年7月1日，在灣仔盧押道和菲林明道之間的軒尼詩道及駱克道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

另被控恐怖活動罪

恐怖活動罪則唐於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。

案件編號：HCAL1601、HCCP463/2020