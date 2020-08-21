失業率仍然高企在6%以上，政府早前在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位。政府今日（21日）公布，招聘430個有時限的支援服務助理職位，月薪為1.29萬元，聘用期不超過12個月，入職條件包括在中學文憑考試五科（包括中國語文科、英國語文科和數學科）考獲第2級或以上成績。