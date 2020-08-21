撰文：黃詠榆
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失業率仍然高企在6%以上，政府早前在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來兩年在公營及私營界別創造約3萬個有時限職位。政府今日（21日）公布，招聘430個有時限的支援服務助理職位，月薪為1.29萬元，聘用期不超過12個月，入職條件包括在中學文憑考試五科（包括中國語文科、英國語文科和數學科）考獲第2級或以上成績。
政府今日（21日）公布，招聘430個有時限的支援服務助理職位，月薪為1.29萬元。（資料圖片）
到不同部門做文書工作 9月3日截止申請
公務員事務局發言人今日指，局方正統籌各決策局和部門有關支援服務助理的招聘工作，以提升效率和方便申請人無需重複遞交申請。而成功申請者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月，將獲調派到不同決策局和部門工作，負責執行一般文書職務。
入職條件方面，申請人須在香港中學文憑考試五科，包括中國語文科、英國語文科和數學科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，亦須通過政府舉辦的中文及英文文書處理速度測驗，才會獲邀參加遴選面試。所有符合有關入職條件，包括在本年度中學文憑考試取得所需學歷資格的香港特別行政區永久性居民，均可投考。
局方提醒，具體入職要求和申請方法已經上載於公務員事務局網站，申請人可透過該網站遞交申請，截止申請日期為9月3日。
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