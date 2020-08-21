資優少女咬傷女警認罪　患多種情緒病曾3度企圖自殺　官押後判刑

沙田新城市廣場去年屢次發生示威者聚集，一名少女疑在沙田站附近遭警方驅散時反抗，咬傷一名從後箍其頸的女警，當場被制服後控以一項襲警罪。少女今於沙田裁判法院認罪，辯方提到少女早年被鑑定為資優兒童，但其後患上嚴重抑鬱及燥鬱症，本案發生後她患上創傷後遺症，更三度企圖自殺。裁判官認為可先索取感化報告等，待下月11日再作判刑，准少女繼續保釋及不須再到警署報到。

姓孫的女被告18歲，被控去年9月25日於沙田港鐵站Fancl店外，襲擊編號為22838的女警。

資優童卻患有情緒病

辯方求情時提及，被告中一時被確認為資優兒童，惟家人不懂如何與她相處，其後她患上抑鬱症。被告於2017年前往英國讀中學，學校發現她有𠝹手，精神不良好等問題，被告遂主動提出尋求精神科醫生協助，並一直服藥治療至今。除抑鬱外，她被診斷患上燥鬱及有自閉障礙，最終亦須回港重讀中三。因反修例運動，被告與家人因政見不同，關係每況愈下。

女被告孫銘橋在沙田法院承認襲警罪。(資料圖片)

被告驚惶失措至失禁

辯方續稱，案發當時被告被多名警察包圍，其時情況非常混亂，抑鬱病令被告更感緊張。辯方指，雖然不可借病症諉辭逃避，但希望法庭考慮當時制服被告的女警，前臂放在被告口前，用力箍着被告，被告欲轉向鏡頭求救。被告被制服後，更驚惶失措至失禁。

曾跳入路軌得途人及時拯救

辯方說，案發後被告患上創傷後遺症，於大廈天台企跳，幸得街坊及師姐及時制止；數月後被告又一次過吞食所有精神科藥物及以酒送服，企圖自盡；今年4月時，被告跳入大圍站路軌，得途人及時拯救。辯方形容，被告患有嚴重抑鬱，但她願意坦白認錯，留有案底將令她未來找工作困難，望法庭判非監禁刑罰。

署理主任裁判官溫紹明先為被告索取感化報告及社會服務令報告，並撤銷被告到警署報到的保釋條件。

被制服時反抗咬警

案情指，案發當晚有約100名黑衣裝的示威者於沙田站聚集，懷疑有人跳閘。警員接報到場後，約一半人向新城市廣場方向逃跑。被告被制服時反抗，咬傷女警右上臂，女警上臂部份泛紅。

案件編號：STCC533/2020