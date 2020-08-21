婦人指使兒子劫其麻雀腳　兒子3朋友亦搶劫罪成　全部下月判刑

中年婦疑因打麻將輸錢不服，前年12月指使其16歲兒子及6名年僅15至21歲的朋友，搶劫雀友現金逾8000元。中年婦及同案兩名同黨，早前承認搶劫及企圖搶劫等罪，其餘3人不認罪，案件今裁決。同案一名15歲男被告轉為污點證人，指控其中三人尾隨雀友到梯間搶劫。裁判官接納其證供可信，裁定其中三人搶劫罪成，須還押以待索取勞教所等報告，案件下月10日判刑。

被告依次為報稱地盤工人的周愛秀（48歲）、首被告姓鄒16歲兒子、15歲男被告、16歲姓林男子、17歲姓謝男子、潘有志（18歲）、陳國輝（18歲）、張子軒（21歲）。

撤回部份被告一項企圖搶劫罪

署理主任裁判官溫紹明裁決稱，案件早前審訊時，揭發警員在無警誡下向部份被告錄取口供，故裁定撤回其中一項企圖搶劫罪，亦即只須裁決針對第二至第五名被告面對的搶劫罪。

被告成立「做嘢」群組

溫官稱，控方全依賴轉為污點證人的第三被告證供，他供稱首被告有天約他和其餘被告到茶餐廳商討，聲稱「畀嘢大家做」。其後眾人開設名為「做嘢」的通訊群組，案發當晚，首被告站在麻將學校附近向他示意目標對象，他便與第四及第五被告尾隨事主到唐樓梯間，繼而搶劫。第二被告則在門外把風。

官指污點證人證供清晰直接

溫官認為第三被告證供清晰直接，沒有誇大各人的參與，亦沒有掩飾他自己的參與程度，接納他是誠實可靠的證人，故裁定第二至第五名被告搶劫罪成。溫官下令先為各人索取感化報告、社會服務令報告、勞教所報告等，其中第三被告及第七被告可保釋，其餘被告須還押。

案件編號：DCCC 512/2019