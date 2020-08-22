新冠肺炎・最新｜增26確診　7宗源頭不明　貨櫃碼頭群組增至63人

本港第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（22日）凌晨，單日新增26宗確診，24宗本地個案中，有7宗源頭不明；累計患者達4,658人。另外有20多宗初步陽性個案。 特首林鄭月娥昨表示，未來一周是關鍵時間，若疫情持續回落，有望准許食肆重開晚市堂食，以及有限度准戲院及美容院營業。

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【16:54】入境處青山灣羈留中心，早前有一位泰國籍過期居留者確診。患者早前報稱住荃灣，之後與警方交代住過元朗，有另一名泰國籍人士同住。

【16:45】張竹君指，整體趨勢是慢慢向下，但20多宗新增確診並非跌得很快，每日仍有7至8宗源頭不明，仍然不知社區有多少隱形的個案。她說現在與第二波疫情差不多，但擔心社交措施一放鬆好容易反彈。對於放寬措施，她說要看社會整體的，公共衛生是一個角度，政府還有不同考慮。

【16:30】截至今日凌晨，單日新增26宗確診，其中兩宗輸入個案，均為印度入境嬰兒；24宗本地個案中，有7宗源頭不明；累計患者達4,658人。另外有20多宗初步陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌貨櫃碼頭測試超過6500個樣本，今日新增兩人確診，分別為船務文員（#4638）、吊機操作員（#4640），分別在兩間公司工作，並非宏記港務。確診文員並無到休息室，新增兩人與其他個案未必相關。碼頭群組共63人感染，其中宏記佔44位，其他公司較零散不會公布。

另外有一名的士司機確診（#4641），駕駛紅色的士，暫時找不到感染途徑。

昨日初步確診的個案已經確診，包括喜悅護老之家院友（#4654），簡志亮醫生（#4655）。喜悅護老之家撤離已完成七七八八。

【15:01】威爾斯親王醫院發言人今日（22日）公布，救世軍隆亨長者之家院友、82歲確診女病人（個案編號：4367）於今日下午離世。連同上述個案，至今共有 76名患者於公立醫院離世。

女病人於8月11日因發燒入院，其後確診新型肺炎，當時情況穩定。 病人其後病情持續惡化，延至今日下午1時30四分離世。

【13:39】政府預計在4個月內，在亞洲博覽館毗鄰用地，建成兩層高的臨時醫院。據政府投影片，臨時醫院內大部份是6人隔離病房，病人及工作人員進出會經過分隔區。

臨時醫院｜亞博二期負壓病房內部設計圖曝光 6患者需共用一廁所

【11:55】消息指，今天新增20多宗確診個案。

新冠肺炎｜葵涌豐盛護老院81歲翁確診 同院80院友及員工深夜撤離

【10:00】食物及衞生局局長陳肇始今天（22日）在電台節目中，多次被問到預計參與人數及成效時，亦沒有正面回應，稱「難訂目標」，因不知市民反應如何。她承認，在疫情回落下，市民參與檢測的意欲會降低，而且有市民對政府不信任，憂慮個人資料被送離香港等情況，亦會影響參與人數。

全民檢測｜陳肇始承認市民不信政府 疫情回落或影響參與人數

口罩肺炎｜九巴將月捐20萬個予四類弱勢社群 研未來擴大受惠者

【08:00】本港新冠肺炎第三波疫情持續，九巴今年3月宣布自設無塵車間自家製口罩，並於4月底開始投入運作。目前每日口罩生產量數以萬計，最高每日產量可達10萬個。鑑於市面口罩供應量日趨穩定，九巴母公司載通，決定透過相關社福團體，向4類弱勢社群，包括劏房住戶、無家者、殘障及智障人士，每月捐贈20萬個口罩，直至疫情緩和為止。

九巴又指，未來將研究向更多社會上有需要人士派發口罩，冀能舒緩基層市民的生活壓力；日後將研究向更多有需要人士派發，透過行動與港人共同抗疫。

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昨日兩大主要疫情新聞總覽

新冠肺炎・8.21｜新增27宗確診 18宗屬本地個案其中7宗無源頭

全民檢測｜9月1日開展 已採購疫苗 本地健康碼進入餐廳不切實際

全民檢測｜康健料鼻腔及咽喉拭子測出率可達7成 政府需增公信力

【07:00】政府將於9月1日開始推行「全民自願檢測」，採集市民的鼻腔及咽喉拭子樣本。有醫生指出，若單在鼻腔採樣，測出率只達40%，若連同咽喉拭子一同化驗，比率可增至60至70%，較鼻咽拭子的70至80%略低。

私營醫療集團「康健」獲邀參與採樣計劃，康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生透露，政府亦有邀請本地化驗所參與全民檢測的化驗工作，但未知最後有多少間能夠參與其中。

梁國齡直言，政府公信力低，或令市民卻步而不願參加檢測，他呼籲政府及相關的檢測機構應交代更多資訊，「愈開放，愈少想像」，而本地化驗所加入，或可令市民的信心提高。

確診餐廳｜粉嶺雄泰等8食肆上榜 35歲女患者發病後到北區兩商場

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署本周五（21日）晚更新確診個案14日內行程，再有8間食肆上榜，當中新界區有5間及九龍區各有3間。一名35歲女患者（#4494）病發前到過粉嶺雄泰食飯；另外，大埔寶蓮樓華輝餐廳、華樂樓陸宜居茶餐廳、沙田新翠商場麥當勞及肯德基都有患者在潛伏期光顧。

九龍區上榜食肆分別是秀茂坪商場唐記包點、黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳及油尖旺福苑南記粉麵。

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確診大廈｜患者住所全覽 秀茂坪近14日錄7宗 天際萬豪酒店上榜

【00:00】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，衞生防護中心周五（21日）公布新增27宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。

周五新增的個案中，有兩宗同樣住在秀茂坪邨，分別為79歲男子（# 4608）及8歲女童（# 4626）。計及這兩宗個案，秀茂坪在14日內累計已有七宗確診個案，包括六宗於秀茂坪邨及一宗於秀茂坪南邨。另外，位於元朗的采葉庭周五亦有一宗新增確診個案，近14日已累計有五宗確診。周五亦新增九宗輸入個案，當中44歲男子（#4610）由俄羅斯抵港的機組人員，他報稱住在位於機場的香港天際萬豪酒店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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