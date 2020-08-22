新冠肺炎．最新｜據悉今增20多宗確診　政府視乎疫情研開晚市堂食

本港第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（21日）公布新增27宗個案，累計確診增至4,632宗。昨半日有約20宗初步確診，維持低水平。 特首林鄭月娥昨表示，未來一周是關鍵時間，若疫情持續回落，有望准許食肆重開晚市堂食，以及有限度准戲院及美容院營業。

【11:55】消息指，今天新增20多宗確診個案。

口罩肺炎｜九巴將月捐20萬個予四類弱勢社群 研未來擴大受惠者

【08:00】本港新冠肺炎第三波疫情持續，九巴今年3月宣布自設無塵車間自家製口罩，並於4月底開始投入運作。目前每日口罩生產量數以萬計，最高每日產量可達10萬個。鑑於市面口罩供應量日趨穩定，九巴母公司載通，決定透過相關社福團體，向4類弱勢社群，包括劏房住戶、無家者、殘障及智障人士，每月捐贈20萬個口罩，直至疫情緩和為止。

九巴又指，未來將研究向更多社會上有需要人士派發口罩，冀能舒緩基層市民的生活壓力；日後將研究向更多有需要人士派發，透過行動與港人共同抗疫。

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昨日兩大主要疫情新聞總覽

新冠肺炎・8.21｜新增27宗確診 18宗屬本地個案其中7宗無源頭

全民檢測｜9月1日開展 已採購疫苗 本地健康碼進入餐廳不切實際

全民檢測｜康健料鼻腔及咽喉拭子測出率可達7成 政府需增公信力

【07:00】政府將於9月1日開始推行「全民自願檢測」，採集市民的鼻腔及咽喉拭子樣本。有醫生指出，若單在鼻腔採樣，測出率只達40%，若連同咽喉拭子一同化驗，比率可增至60至70%，較鼻咽拭子的70至80%略低。

私營醫療集團「康健」獲邀參與採樣計劃，康健國際醫療集團營運總監梁國齡醫生透露，政府亦有邀請本地化驗所參與全民檢測的化驗工作，但未知最後有多少間能夠參與其中。

梁國齡直言，政府公信力低，或令市民卻步而不願參加檢測，他呼籲政府及相關的檢測機構應交代更多資訊，「愈開放，愈少想像」，而本地化驗所加入，或可令市民的信心提高。

確診餐廳｜粉嶺雄泰等8食肆上榜 35歲女患者發病後到北區兩商場

【00:00】新冠肺炎疫情持續，衞生署本周五（21日）晚更新確診個案14日內行程，再有8間食肆上榜，當中新界區有5間及九龍區各有3間。一名35歲女患者（#4494）病發前到過粉嶺雄泰食飯；另外，大埔寶蓮樓華輝餐廳、華樂樓陸宜居茶餐廳、沙田新翠商場麥當勞及肯德基都有患者在潛伏期光顧。

九龍區上榜食肆分別是秀茂坪商場唐記包點、黃大仙萬年戲院大廈嘉豐茶餐廳及油尖旺福苑南記粉麵。

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確診大廈｜患者住所全覽 秀茂坪近14日錄7宗 天際萬豪酒店上榜

【00:00】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，衞生防護中心周五（21日）公布新增27宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。

周五新增的個案中，有兩宗同樣住在秀茂坪邨，分別為79歲男子（# 4608）及8歲女童（# 4626）。計及這兩宗個案，秀茂坪在14日內累計已有七宗確診個案，包括六宗於秀茂坪邨及一宗於秀茂坪南邨。另外，位於元朗的采葉庭周五亦有一宗新增確診個案，近14日已累計有五宗確診。周五亦新增九宗輸入個案，當中44歲男子（#4610）由俄羅斯抵港的機組人員，他報稱住在位於機場的香港天際萬豪酒店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 下周網上預約登記

全民檢測｜9月1日啟動自願普及社區檢測 林鄭月娥︰願檢盡檢

全民檢測｜林鄭：研重開食肆晚市堂食、有限度開戲院美容院

全民檢測｜7月已研推健康碼往內地 林鄭：政黨倡本地使用不實際

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全民檢測｜檢測局主席于常海：市民應學對鏡自行採樣 近100%成功