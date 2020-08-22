新巴城巴易手｜45巴士公司鯨吞兩巴千車　巴士迷陳嘉朗：勇氣可嘉

新創建以32億元出售城巴新巴業務。接手的合組財團包括私募股權投資公司善水資本（持股90.8%）、在港上市的漢思能源（持股8.6%）及Ascendal Group Limited（持股8.6%）。 油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席、資深巴士迷陳嘉朗指，暫時資料顯示，接手財團中只有Ascendal有直接經營巴士業務經驗，而該公司只在英國有45架巴士，比起有逾千架巴士的新巴城巴少，考慮到本港政府以鐵路為主，疫情下多間本港巴士面對「蝕錢」危機，願在此時接手是「勇氣可嘉」；由於城巴已多次「易主」，相信若管理層沒有大變動，巴士服務在短期內不會受影響。

城巴70年代尾創立 開辦沙田第一城邨巴後壯大



新巴及城巴屬本港五間專營巴士公司之二。城巴早在70年代尾，由時任中巴交通部經理李日新與兩位朋友創立，其車隊首架「成員」，是艾沙富豪（Ailsa Volvo）的B55雙層巴士，提供香港船塢提供員工接送車服務。至80年代初，政府發展新市鎮，城巴開辦連接沙田第一城與九龍塘地鐵站的居民巴士線，自此開辦多條來往市區的居民巴士路線。

城巴1989年更將雙層冷氣巴士由英國引入香港，成為本港巴士主流。至1991年城巴在公開競投中獲政府授予第一條港島巴士路線（12A號線）的專營權，擠身專營巴士公司行列。時至今天，城巴經營116條巴士路線，至2018年底，共有978架領牌冷氣巴。

羅范椒芬殺「中巴」 新世界夥英運輸公司創新巴

至於新巴，其前身可算是「中華汽車有限公司」（中巴）。90年代尾，中巴經營不善，車長屢次罷工，備受批評。時任運輸署署長羅范椒芬決定「殺」中巴，不再續批專營權，決定把中巴88條路線以整個網絡的形式招標。新世界發展夥拍英國第一集團，成立的新世界第一巴士服務有限公司（即新巴），承諾會聘用中巴所有在職員工，確保巴士服務順利過渡，最終成功接辦中巴旗下88條巴士路線。

新巴獲承接專營權後，向中巴購入710架巴士及3個車廠，連同接收的巴士站牌及員工等，新巴成功在1998年9月1日接手經營。截至2018年底，新巴經營逾90條巴士路線，已領牌巴士達663輛。

城巴自70年代創立以來，曾數次「易主」。（資料圖片／盧翊銘攝）

城巴新巴2016成新創建全資附屬公司

翻查資料，城巴曾數度「易主」。1999年城巴成為跨國運輸集團 Stagecoach Group成員，2003年6月，新創建集團母公司周大褔旗下的Delta Pearl 收購了城巴。2004年，周大福及新創建集團合資成立Merryhill集團，同年底更名為新創建交通服務有限公司，而2016年12月，新創建集團向周大福企業收購新創建交通服務其餘的50%股權，新巴及城巴成為新創建全資附屬公司。

翻查資料，是次收購新巴城巴業務，佔財團約90.8%股權的善水資本，背後老闆包括與新創建有不少淵源的張堃。張堃曾在周大福任職，而周大福企業曾持有城巴及新巴股權。

油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席、資深巴士迷陳嘉朗相信，若管理層未有大改動，短期內不會影響到巴士服務。（資料圖片／李澤彤攝）

巴士迷陳嘉朗：城巴易主司空見慣



油尖旺區議會交通及運輸事務委員會主席、資深巴士迷陳嘉朗直言，城巴多年來曾多次被買賣，易主可算是「司空見慣」，幸管理層未有大改動，相信不會影響到巴士服務。

惟陳嘉朗指出，初步資料顯示，三間新公司中，只有細股東Ascendal Group Limited，在英國劍橋的持有約45架巴士，估計其巴士營運經驗不多。而香港以鐵路為主，巴士營運面對困難，疫情下，多間香港的巴士公司皆面對「蝕錢」危機，有公司在此時接手，是「勇氣可嘉」。他直言除非政府改變交通政策，否則他對巴士長遠前境較悲觀，「能收支平衡已很好。」