確診餐應｜八間新增食肆　黎智英子已結業「四季常餐」離奇上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周六（22日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，再有8間餐廳「上榜」。當中包括佐敦逸東酒店內主打日本菜的Superdon Express，以及壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中環新威大廈開設的「四季常餐」。然而，位於新威大廈的「四季常餐」早在今年3月結業，該地址已由一間日式拉麵店接手，並在6月中開始經營，故該「四季常餐」可算是離奇上榜。 另有四間屬連鎖食肆，包括太子新望大廈麥當勞、旺角金德行譚仔三哥米線、大埔富亨邨商場大家樂及沙田耀安商場美心MX。若以區域劃分，八間新上榜食肆中，五間都位於油尖旺一帶而亦「上榜」。

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新威大廈「四季常餐」已結業 現址為日本餐廳

據衞生署網頁，新增上榜的八間食肆中，包括壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中西區新威大廈開設的「四季常餐」，涉及1名57歲女確診者（#4402），在12日出現病徵，報稱在本月14日或之前曾到訪該餐廳，她在本月15日確診，正留院治療。

然而，翻查資料及報道，新威大廈的「四季常餐」已在今年3月初結束營業，「四季常餐」只餘中環德輔道中分店。而新威大廈的「四季常餐」原址，已由一間日式拉麵店「Shinbusakiya 麺匠 真武咲弥」接手，並在6月17日投入服務。

「四季常餐」離奇上榜，未知是確診者呈報資料有誤，還是防護中心整理資料時出錯。

#4607個案曾到訪過位於逸東酒店Superdon Express。（Superdon Express Facebook圖片）

五間上榜餐廳位於油尖旺區

新上榜餐廳中，五間位於油尖旺區。包括太子新望大廈麥當勞、旺角通菜街風味園茶餐廳、佐敦逸東酒店Superdon Express、油麻地常安樓的泰國人海南雞及旺角金德行譚仔三哥米線。

1名住在太子花園街175號、本月17日發病的67歲男子（#4637），報稱在8月19日或之前曾到訪距選址約5分鐘步程的太子新望大廈麥當勞，他在周六（22日)確診；而同在周六（22日）確診的64歲男子（#4654），事先無病徵，報稱住在大同新邨大成樓，他於8月20日或之前曾到訪旺角通菜街111號的風味園茶餐廳。

27歲確診男曾到逸東酒店日式餐廳、油麻地泰國人海南雞

而其中一名27歲、住在油麻地駿發花園第5座的男確診者（#4607），曾到訪佐敦逸東酒店內的日式餐廳Superdon Express及油麻地常安樓的泰國人海南雞餐廳。他報稱在8月15日或之前曾到訪該兩間食店，17日發病，至21日確診。

#4262確診者曾到訪旺角金德行的「譚仔三哥米線」。圖為其中一間「譚仔三哥米線」分店。（資料圖片／黃金棋攝）

23歲確診男警曾到旺角金德行譚仔三哥

而旺角金德行譚仔三哥米線，則有23歲駐守機動部隊（PTU）的確診男警（#4262）報稱曾在8月8日或之前曾到訪該店，屬無病徵本地個案，他在8月9日初確診，至本月13日確診，現已出院。

另有兩間連鎖食肆曾有確診者到訪。一名周六（22日）新確診的65歲男子（#4644），報稱住在大埔富亨邨，8月18日發病，在發病日或之前到過富亨邨商場大家樂。而沙田耀安商場美心MX，則有1名46歲男子（#4174）曾到訪，他是本地個案，於7月30日發病，8月8日或之前曾到訪該美心MX快餐店，至8月11日才確診，現已出院。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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另有確診者曾到訪港台、陳守仁小學

食店以外，位於油麻地的直資小學保良局陳守仁小學，曾有1名23歲女確診者（#4228）曾到訪，她在8月5日發病，8月12日確診，為柴灣興華(一)邨美華樓住戶，她報稱在8月8日或之前曾到該小學，至今仍住院。而香港電台廣播大廈亦曾有1名67歲男確診者（#4524）到訪，他在8月13日發病，17日確診，他報稱曾在8月14日或之前到訪港台，意味著有機會在發病後到港台。