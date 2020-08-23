新冠肺炎・最新｜新增25宗確診　匡智梨木樹宿舍現小型爆發

本港第三波新冠肺炎疫情持續，截至周日（22日）凌晨，單日新增25宗確診，19宗本地個案中，有8宗源頭不明；累計患者達4,683人。另有不足10宗初步確診個案，情況屬近期新低。 社署早前為安老院社員工安排檢測，發現3宗確診，同為匡智梨木樹宿舍員工，當局估計應是小型爆發。衞生署今日已到宿舍檢視，該處供中度及嚴重智障人士入住。由於入住人士難以戴好口罩，院舍全部人都列為密切接觸者，連同員工一併要檢疫。 另外，東區醫院一名留醫的44歲女印傭，因白血病入院化療，到第3次接受病毒檢測時「陰轉陽」，52名同病房病人被列為密切追蹤者。張竹君表示，經追查後發現涉事印傭的僱主，早前已確診，該印傭應為密切接觸者，承認追蹤時有「甩漏」。

張竹君指，追蹤患者密切接觸者時有「甩漏」，一名患白血病印傭的僱主確診後被走甩，涉事印傭檢測呈初步陽性，目前於東區醫院留醫。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜東區醫院白血病印傭染疫 僱主早已中招 張竹君認甩漏

【16:58】劉家獻續指，東區醫院內科病房，一名44歲女病人檢測呈初步陽性，事主為印傭，7月27日因白血病，預約到內科病房做化療，當時曾做新冠測試，結果呈陰性，肺片正常。但她發燒，醫生於8月3日再為她做肺片檢查，結果正常。到8月9日事主發燒，做多次肺片檢查，發現肺有「少少花」，事主有乾咳。患者昨日再發燒，肺片花的情況惡化，昨日病毒檢測報告發現初步陽性。

患者曾住院內2間病房，當中沒有確診病人，留院期間無離開醫院。今天與涉事印傭朋友聯絡時，發現其僱主7月28日曾確診（#2979），追查發現僱主7月27日入東區醫院，8月8日已出院。

張竹君承認在追蹤密切接觸者過程有「甩漏」，目前當局現正調查，以了解為何事主無被列作緊密接觸者。該外傭個案，有52名病人被列為密切接觸者，當中17人仍在醫院，會做隔離檢疫，其餘35人會再跟進。

劉家獻指，東區醫院一名留醫印傭，於第3次測試時「陰轉陽」，有52名同房病人被列為密切接觸者。（盧翊銘攝）

【16:52】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報40宗個案，同時有2名確診者離世(#4367、#4235)，至今累計77人死亡。同時，有44名確診病人康復出院，累計4,018名病人康復出院。至今有536名病人，分別在醫管局20間醫院及亞博社區治療設施留醫，26人情況危殆、38人情況嚴重、472人情況穩定。負壓病床數目是1251張，使用率50%；負壓病房數目是690間，使用率63%。

新冠肺炎｜增25宗確診 匡智梨木樹宿舍增3個案涉小型爆發

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至周日（22日）凌晨，單日新增25宗確診，19宗本地個案中，有8宗源頭不明；累計患者達4,683人。另有不足10宗初步確診個案，情況屬近期新低。

早前出現疫情爆發的葵青貨櫃碼頭，截至昨晚，已檢測6,800個樣本。在篩查中，再找出一名患者（#4660），事主是貨櫃車司機，家住慈雲山慈樂邨樂仁樓，7月尾曾檢測一次，但結果為陰性，今次再留樽化驗則發現陽性。事主並非宏記員工，任職另一間公司，惟該公司之前已有3宗個案。新確診的事主與相關個案不相識，食飯及上班都主要在車上，無用休息室或公共設施。

社署早前為安老院社員工安排檢測，發現3宗確診，同為匡智梨木樹宿舍員工，當局估計應是小型爆發，包括1名社工，以及兩名工作人員。衞生署今日已到宿舍檢視，該處供中度及嚴重智障人士入住，共有9間房，每房5人居住，50多名員工輪更工作。由於入住人士難以戴好口罩，院舍全部人都列為密切接觸者，連同員工一併要檢疫。

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待履新外傭明起可預約免費檢測 8.25起港灣道體育館將作採樣中心

【15:43】政府決定擴大外傭檢測範圍。勞工處表示，明日（24日）起，會為舊僱傭合約已屆滿或終止，並正等待到新僱主家庭履新的轉工外傭登記，預約接受新冠病毒檢測服務。勞工處強調，檢測屬自願性質，費用全免。符合資格的外傭須以電話登記預約，並於指定時段，前往灣仔港灣道體育館的指定臨時樣本採集中心採樣，中心將運作至9月30日。

全民檢測｜有飲食業僱主要求員工必須接受檢測 否則不可上班

【15:34】政府宣布全民檢測將於9月1日開始，並於各區尋覓檢測採樣中心。多名區議員今日﹙23日﹚召開記者會批評，政府找尋場地過急，未經諮詢，一度借用設有安老院舍的社區中心；又憂慮計劃牽涉私隱問題。有區議員更指，近日接獲市民投訴，有飲食業、護理業僱主，要求員工參與檢測，否則不可上班。

巡查警員提醒「Do not gathering」 荃灣路德圍票控寄貨回鄉外傭

【15:21】本港新冠肺炎第三波疫情未平，政府收緊限聚令至2人已有月餘，多個政府部門今日（23日）上午於荃灣一帶，再進行聯合巡查行動，呼籲在場人士遵守限聚令及佩戴口罩，並向她們派發傳單。

疫情之下，荃灣路德圍一帶仍有不少外傭聚集，路邊亦堆滿貨物，大部份人以兩人一組席地而坐。不過亦有個別印傭，疑因距離過近，在警告無果後遭警員票控。

▼跨政府部門荃灣聯合行動執行限聚令▼

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新冠肺炎｜政府檢視放寬食肆晚市 梁子超憂令市面人流多增風險

【15:01】政府正檢視最新疫情趨勢，視乎是否有條件放寬食肆晚市。呼吸系統專科醫生梁子超受訪時稱，目前限晚市的原因之一，是希望市民下班後盡量早回家，減少人流聚集所帶來的傳播風險，他擔憂過早放寬限制或引起疫情反彈。對於當局或待全民檢測開展後再放寬，梁子超提醒，一次檢測不足以控制疫情，若當局決定放寬晚市，他認為須控制食肆內人流，以及縮減除口罩進食的時間。

▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

【12:24】據了解，本港今日新增20多宗確診個案。

全民檢測｜陳肇始斥個別醫護提議市民不應檢測 對防疫工作無幫助

【10:59】全民檢測計劃將於9月1日展開，食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）稱，目前源頭個案的比例仍居高不下，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，她斥有個別醫護同行認為市民無需檢測甚至提議市民不應檢測，抹殺檢測計劃助本港阻斷社區傳播鏈和防控第三波疫情的作用，對防疫抗疫工作完全沒有幫助，促醫護及公眾放開偏見及陰謀論思維，秉持公共衞生專業。

新冠肺炎｜張建宗指將推出新一輪防疫抗疫基金 正聆聽業界意見

【08:54】政務司司長張建宗今日（23日）在網誌再次推銷全民檢測，指「越多人參與檢測，越快找出更多社區的隱性患者，截斷社區傳播鏈」，張重申計劃只檢測新冠病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。他又指，政府將推出新一輪防疫抗疫基金，正聆聽業界意見，尤其是受到社交距離措施直接影響的行業。

確診餐應｜八間新增食肆 黎智英子已結業「四季常餐」離奇上榜

確診大廈｜多個公共屋邨新上榜 貨櫃碼頭文員住打鼓嶺、筲箕灣

【01:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周六（22日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，再有8間餐廳「上榜」。當中包括佐敦逸東酒店內主打日本菜的Superdon Express，以及壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中環新威大廈開設的「四季常餐」。然而，位於新威大廈的「四季常餐」早在今年3月結業，該地址已由一間日式拉麵店接手，並在6月中開始經營，故該「四季常餐」可算是離奇上榜。

▼內地核酸支援隊 視察中山紀念公園臨時實驗室▼

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幟哥專訪系列：

新冠肺炎｜員工放無薪假仍提出可遲出糧 幟哥感激有義氣助過難關

新冠肺炎｜幟哥龍皇酒樓慘食業主「無情雞」 欠租廿日即斷水斷電

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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新冠肺炎｜新增26宗 連續20日雙位數 葵涌貨櫃碼頭檢測揭2患者

▼中山體育館臨時實驗室▼

▼高危群組檢測▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼