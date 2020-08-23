新冠肺炎・最新｜消息：本港今日新增20多宗確診

本港第三波新冠肺炎疫情持續，截至周六（22日）凌晨，單日新增26宗確診，24宗本地個案中，有7宗源頭不明；累計患者達4,658人。 今日（23日）是周日，由於疫情回落，近兩個周末街上的人流已經增多，市民會否「抗疫疲勞」受關注。食肆的晚間禁堂食令依然生效。林鄭月娥預告，將在本周與業界商討措施，可望重開晚間食肆、運動設施、戲院及美容院。全民檢測9月1日開展，消息指網上登記系統在本周六（29日）啟用。

【12:24】據了解，本港今日新增20多宗確診個案。

全民檢測｜陳肇始斥個別醫護提議市民不應檢測 對防疫工作無幫助

【10:59】全民檢測計劃將於9月1日展開，食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）稱，目前源頭個案的比例仍居高不下，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，她斥有個別醫護同行認為市民無需檢測甚至提議市民不應檢測，抹殺檢測計劃助本港阻斷社區傳播鏈和防控第三波疫情的作用，對防疫抗疫工作完全沒有幫助，促醫護及公眾放開偏見及陰謀論思維，秉持公共衞生專業。

新冠肺炎｜張建宗指將推出新一輪防疫抗疫基金 正聆聽業界意見

【08:54】政務司司長張建宗今日（23日）在網誌再次推銷全民檢測，指「越多人參與檢測，越快找出更多社區的隱性患者，截斷社區傳播鏈」，張重申計劃只檢測新冠病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。他又指，政府將推出新一輪防疫抗疫基金，正聆聽業界意見，尤其是受到社交距離措施直接影響的行業。

▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

確診餐應｜八間新增食肆 黎智英子已結業「四季常餐」離奇上榜

確診大廈｜多個公共屋邨新上榜 貨櫃碼頭文員住打鼓嶺、筲箕灣

【01:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周六（22日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，再有8間餐廳「上榜」。當中包括佐敦逸東酒店內主打日本菜的Superdon Express，以及壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中環新威大廈開設的「四季常餐」。然而，位於新威大廈的「四季常餐」早在今年3月結業，該地址已由一間日式拉麵店接手，並在6月中開始經營，故該「四季常餐」可算是離奇上榜。

▼內地核酸支援隊 視察中山紀念公園臨時實驗室▼

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幟哥專訪系列：

新冠肺炎｜員工放無薪假仍提出可遲出糧 幟哥感激有義氣助過難關

新冠肺炎｜幟哥龍皇酒樓慘食業主「無情雞」 欠租廿日即斷水斷電

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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新冠肺炎｜新增26宗 連續20日雙位數 葵涌貨櫃碼頭檢測揭2患者

▼中山體育館臨時實驗室▼

▼高危群組檢測▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼