新冠肺炎・最新｜確診人數達4658　疫情回落關注周日「抗疫疲勞」

本港第三波新冠肺炎疫情持續，截至周六（22日）凌晨，單日新增26宗確診，24宗本地個案中，有7宗源頭不明；累計患者達4,658人。 今日（23日）是周日，由於疫情回落，近兩個周末街上的人流已經增多，市民會否「抗疫疲勞」受關注。食肆的晚間禁堂食令依然生效。林鄭月娥預告，將在本周與業界商討措施，可望重開晚間食肆、運動設施、戲院及美容院。全民檢測9月1日開展，消息指網上登記系統在本周六（29日）啟用。

▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

確診餐應｜八間新增食肆 黎智英子已結業「四季常餐」離奇上榜

確診大廈｜多個公共屋邨新上榜 貨櫃碼頭文員住打鼓嶺、筲箕灣

【01:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署本周六（22日）晚更新確診個案14日內行程。據資料顯示，再有8間餐廳「上榜」。當中包括佐敦逸東酒店內主打日本菜的Superdon Express，以及壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中環新威大廈開設的「四季常餐」。然而，位於新威大廈的「四季常餐」早在今年3月結業，該地址已由一間日式拉麵店接手，並在6月中開始經營，故該「四季常餐」可算是離奇上榜。

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▼高危群組檢測▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼