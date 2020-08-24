新冠肺炎．最新｜新增9確診近52天最低　張竹君︰疫情未算受控

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，今日（24日）單日新增9宗確診，累計患者達4,692人，是近50日來首度回落至個位數。今日另有約10多宗初步確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，每日個案數字有上落，目前疫情仍未算受控。她又指，起碼半數個案無源頭，即社區有隱性患者，現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。 至於近日一名已康復的33歲從事IT業男子(#564)，從西班牙返港後檢測「復陽」，已再度確診，證實為第二次感染。港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。

新冠肺炎｜港大團隊證33歲男再感染成全球首例 病毒或持續存在

【17:07】一名已康復的33歲從事IT業男子(#564)，近日從西班牙外遊返港後檢測「復陽」，相隔4個半月後再度確診。港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指，會將IT男當新個案處理，經追查後發現其密切接觸者不多，但提醒如果病人康復後再染疫，有可能沒有病徵，成為社區隱性患者。

新冠肺炎｜康復IT男再確診 發病後長期留家 密切接觸者不多

新冠肺炎｜網傳病人聯合醫院遭票控違限聚令 醫管局：警陪同到院

【17:05】網上今日（24日）流傳一張於本月20日發出的599G告票，地點為聯合醫院急症室13號病床，該名市民表示因身體不適哮喘發作到醫院求醫，聲稱被警察尾隨入醫院控以告票。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日在者會上澄清，該名病人是由警員陪同求醫。

何婉霞指，一名85歲初步確診女病人，曾於天水圍醫院無負壓的病房急救，正調查是否合乎指引要求。（黃舒慧攝）

【16:46】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報33宗個案，至今累計共77人死亡。同時，仍有526名病人分別在醫管局20間醫院及亞博社區治療設施留醫，27人情況危殆，37人情況嚴重，462人情況穩定。負壓病床數目是1239張，使用率為52%；負壓病房數目是682間，使用率65%。

何續指，1位85歲女病人初步確診，昨日患者由救護車送往天水圍醫院急症室時，需即時插候，隨後轉到屯門深切治療病房，目前情況危殆。當時醫護入員第一時間將病人送入創傷房急救，惟房內並無負壓設施，當局正做追蹤，了解有否按感染控制指引處理個案。

新冠肺炎｜今增9宗確診 張竹君：現做全民檢測可更易截斷傳播鏈

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增9宗‌確‌診‌個‌案‌，個案編號由#4684至#4692。新增個案中，其中2宗為輸入個案，一人為瑞士返港留學生，另一人則為菲傭。本地個案中，3宗涉家人群組或朋友聚會，4宗無源頭。另外，暫有10多宗的初步確診。

張竹君指，今日個案雖回落至個位數，很多時候每日都會有上落，整體趨勢是向下，但以公共衞生角度，疫情仍未算受控。她又指，起碼半數個案無源頭，即社區有隱性患者，現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。

至於近日出現小型爆發的匡智梨木樹宿舍，由於50多名職員為密切接觸者需要檢疫，該宿舍的院友需要其他人照顧，會安排送往亞博隔離。

張竹君指，雖然確診數字回落至個位數，但疫情未算受控。（黃舒慧攝）

全民檢測｜楊超發：500萬指標太高 政府可派超市禮券誘市民參加

【12:05】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 西醫工會會長楊超發在新城電台的節目中表示, 招募協助採樣的醫護人手只有3千，認為政府訂立參與人數目標為500萬的指標太高。他建議社區每10個樣本抽1個出來檢測。

【11:43】消息指，本港今日新增少於10宗新型肺炎確診個案，另有10多宗初步確診個案。是自7月3日以來，相隔51日再錄得單位數增幅。

▼匡智梨木樹宿舍▼

+ 4 + 3 + 2

全民檢測｜許樹昌會參與 何栢良：不懷疑自己是隱形患者 不測試

【10:08】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌，在港台節目《千禧年代》表示，他會參與政府「普及社區檢測」計劃，呼籲市民不要浪費機會。

呼吸系統科專科醫生梁子超在同一個節目中則表示，若是自行留深喉唾液樣本，則會鼓勵市民參與，現時市民需除口罩讓醫務人員採樣，他則認為政府需要採取進一步測試；他又提醒，因檢測程序有風險安老院舍的院友、職員不應參加全民測試。

全民檢測｜梁子超：全民檢測最多減三分一傳播鏈 無法代防疫措施

【09:46】當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（24日）在港台節目《千禧年代》中表示，新冠肺炎有較長的潛伏期，即使在一周內做完檢測，最多都只能將活性傳播鏈減少三分之一，全民檢測無法取代現行的防疫措施。

新冠肺炎｜薛永恆：港版健康碼設置追蹤功能不切實際 諗都無諗過

【09:03】港府早前與內地及澳門政府研究安排，預計推出「健康碼」，進一步恢復粵港澳經貿合作，惟香港疫情爆發未能實行。創新及科技局長薛永恒今日（24日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，港版健康碼只是為了過關使用，認為設追蹤功能是「不設實際」，用作出入公眾場所更是「諗都無諗過」。

▼跨政府部門荃灣聯合行動執行限聚令▼

+ 10 + 9 + 8

▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

+ 7 + 6 + 5

幟哥專訪系列：

新冠肺炎｜員工放無薪假仍提出可遲出糧 幟哥感激有義氣助過難關

新冠肺炎｜幟哥龍皇酒樓慘食業主「無情雞」 欠租廿日即斷水斷電

+ 2

▼01實測咽喉拭子採樣▼

+ 2

▼高危群組檢測▼

+ 4 + 3 + 2

▼中山體育館臨時實驗室▼

▼內地核酸支援隊 視察中山紀念公園臨時實驗室▼

+ 2

昨日總覽：

新冠肺炎・8.23｜商經局文書助理初步確診 上周四仍於政總上班

新冠肺炎｜疫情再殺入政總 商經局文書助理初步確診

確診大廈｜天耀邨耀富樓多三小童中招 尖沙咀最佳盛品酒店上榜

確診餐廳｜增6間食肆上榜 63歲男患者發病後到麥奀雲吞麵世家

新冠肺炎｜蘇豪區持食肆牌酒吧外多人脫罩暢飲 警員巡邏籲勿聚集

新冠肺炎｜晚市禁令持續 市民維園開餐 情侶：又熱又多蚊

新冠肺炎｜半日不足10宗初步確診個案 張竹君：係一級級落

新冠肺炎｜東區醫院白血病印傭染疫 僱主早已中招 張竹君認甩漏

新冠肺炎｜增25宗確診 匡智梨木樹宿舍增3個案涉小型爆發

待履新外傭明起可預約免費檢測 8.25起港灣道體育館將作採樣中心

全民檢測｜有飲食業僱主要求員工必須接受檢測 否則不可上班

巡查警員提醒「Do not gathering」 荃灣路德圍票控寄貨回鄉外傭

新冠肺炎｜政府檢視放寬食肆晚市 梁子超憂令市面人流多增風險

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼