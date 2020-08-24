新冠肺炎．最新｜消息：今日增少於10宗個案　逾50日終回落個位數

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，昨日（23日）單日新增25宗確診，累計患者達4,683人，另有不足10宗初步確診個案，創第三波疫情以來的新低，衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，個案數字雖然開始下降，「係一級級落，速度不算好快」。

社署早前為安老院社員工安排檢測，發現3宗確診，同為匡智梨木樹宿舍員工，當局估計應是小型爆發，或與入住人士難以戴好口罩有關，院舍全部人都列為密切接觸者，連同員工一併要檢疫。

東區醫院一名留醫的44歲女印傭，7月底因急性白血病入院化療，到日前第3次接受病毒檢測時「陰轉陽」，52名同病房病人被列為密切追蹤者，經追查後發現涉事印傭的僱主早前已確診，該印傭應為密切接觸者，衞生署承認追蹤時有「甩漏」。

【11:43】消息指，本港今日新增少於10宗新型肺炎確診個案，另有10多宗初步確診個案。是自7月3日以來，相隔51日再錄得單位數增幅。

▼匡智梨木樹宿舍▼

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▼連鎖餐廳設「執枱專員」▼

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▼高危群組檢測▼

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▼中山體育館臨時實驗室▼

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