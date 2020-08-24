陳彥霖死因｜陳母指彥霖性格開朗　比較反叛　惟去年8月性情突變

15歲女學生陳彥霖去年9月被發現浮屍油塘對出海面，死因惹起全城關注，更觸發多場紀念活動，要求查明真相。死因庭今(24日)於西九龍裁判法院開展研訊，設3女2男陪審團。陳彥霖母親出庭作供，敘述自彥霖3歲起沒有同住，多年間彥霖因拒絕上學、離家出走，更多次出入女童院，但去年中卻主動提出復學，更稱返學很開心，惟去年8月中左右卻情緒突變，更稱要自殺而被送屯門醫院。她又說彥霖自幼習泳及懂跳水，但自中一起腳傷後已放棄跳水。

律政司外聘曾藹琪大律師擔任死因研訊主任，早上首先傳召陳彥霖母親何姵誼（下稱陳母）及外公何潤來。陳母承認，她曾於去年10月，彥霖火化後的翌日接受TVB訪問。

陳母稱與彥霖形如姊妹

34歲任職病人服務助理的陳母供稱，於2004年7月16日她未婚產下彥霖，與彥霖的生父共住至彥霖3歲，其後因遭他家暴及對方吸毒，她帶同彥霖離去，她自行租屋住，而彥霖則交由外公照顧及同住。陳母形容她與彥霖關係形同姊妹，二人雖然不同住，但一星期會見面一次，平日每天會Whatsapp傳訊。

陳彥霖母親(右)在庭上道出女兒的身世。(林頌華攝)

中一「拗柴」後不能再跳水

陳母供稱，彥霖小時候會與她到泳池游泳，彥霖「游下游下就識自己游」，至中一時與同學一起去學跳水。但後來有次彥霖接她放工，不慎「拗柴」，住院一個月及沒有上學，從此不能再跳水。

多次在不同男仔家找回彥霖

陳母提到，彥霖自中一起，因她不願上學，又經常會無故失蹤，因此她入過至少3至5次女童院，法庭亦有頒下保護令。陳母提到彥霖失蹤情況說：「每次都係在唔同男仔屋企搵噃，之後都有聯絡噃啲男仔，佢地話唔知彥霖咁細個，因彥霖會話自己19歲。」

主動提出復學並稱返學好開心

陳母說，2019年5月，彥霖主動提出想復學，更自己到IVE報讀課程，並有做兼職。陳母形容彥霖開學後，很喜歡新環境；彥霖外公亦稱，彥霖放學回家後主動跟他說：「返學好開心 ，同學好啱傾。」他們未有察覺彥霖有任何不愉快。

去年8月情緒突變

陳母指，陳母形容彥霖是一個開朗女孩，只是比較反叛。自彥霖抗拒上學後，陳母與社工商討，認為寄宿學校較為適合。她於寄宿學校裏，經朋友介紹，認識一名當時正在服刑的少年，並發展成為筆友，其後成為彥霖男友。惟去年8月，彥霖情緒開始突變，曾稱要自殺而被送到屯門醫院。

下午續審。

案件編號：CCDI870/2019