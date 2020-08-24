新冠肺炎｜晚市禁堂食2人限聚令不放寛　消息：政府傾向再延長7日

新冠肺炎第三波疫情爆發個半月，衞生署今日公布單日宗數回落至10宗以下，為近50多日最少。晚市禁堂食、2人限聚及口罩令等三大防疫措施，生效了七日又七日，原定明晚（25日）午夜又屆滿，雖然飲食業界力爭先恢復晚市堂食，但據了解，截至今日政府傾向有關措施再延長7日，即至下周二（9月1日）、全面檢測推出首日午夜，晚市禁堂食暫不會解禁。

據了解，二人限聚令等社交距離措施，將暫時維持不變。（資料圖片／曾梓洋攝）

衞生署今日（24日）公布昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50日來首度回落至個位數，惟今日另有10多宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，每日個案數字有上落，目前疫情仍未算受控，社區有隱性患者，現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。

政府上周一下午即公布所有防疫措施，由上周三起再延長7日，直至本周二（25日，明日），惟今晚仍未有公布。據悉，特首林鄭月娥上周末未有與四位專家開會，消息人士表示，截至今晚，政府傾向維持關措施不變，即沿用現時安排，未有應允飲食業界要求恢復晚市堂食。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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「加辣」防疫措施延長7日、7日又７日

翻查資料，本港自7月初起爆發第三波疫情後，即推「加辣」防疫措施，包括首度晚市禁堂食、限聚令收窄至2人、室內及室外公眾地方必須戴口罩，以及十多種處所關閉；至上底因應單日個案增至逾百，政府一度禁堂食擴展至全日，惟實施兩日即叫停。

直至8月3日，政府宣布將限聚令、禁晚市堂食等規定延長7日，為期7天。到8月10日政府再宣布延長有關的防疫措施，直至8月18日。在8月17日，政府又再度宣布，延長有關措施一星期，至今月25日。