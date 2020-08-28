新冠肺炎｜展覽從業員轉職外賣　老闆反指散工好做：一日可做幾場

本港新冠肺炎疫情持續，市面蕭條，各行各業飽受經濟打擊，失業率屢創新高。也許「炒散」成為失業市民維持生計的途徑之一，然而炒散工時不穩定，是否屬於一份「荀工」？「288展覽設計有限公司」項目總監鄭興麟笑指，雖然展覽業公司苦苦堅持，但其下屬或其他散工似乎不受影響。為了健康安全，更要購買病毒試劑給他們使用，「坦白講夥計就唔算難受，都叫有嘢做，人工有兩萬幾蚊，所以唔算太差，係我難受啫。」他亦坦言，幾乎未能獲得政府任何資助，因員工包括司機，以長期炒散為主，全公司僅得4人具保就業計劃的資格。

鄭興麟表示，其公司的常駐員工約有18人，大部分為長期散工。（梁鵬威攝）

展覽業散工需具備一定技術要求

展覽業界不同於其他行業，員工大多並非合約僱員。鄭興麟表示，其公司的常駐員工約有18人，大部分為長期散工。雖然展覽公司老闆在疫情下苦苦堅持，但他笑指，其下屬或其他散工卻不受影響，「坦白講夥計就唔算難受，都叫有嘢做，人工有兩萬幾蚊，所以唔算太差，係我難受啫。」

他續指，展覽行業就如飲食業界聘請大量散工，但目前多個大型展覽如書展、動漫節等，因疫情再次爆發而取消，依賴會展工作的散工影響較大，部分失去工作後轉為任職外賣員或保安。他坦言，展覽業並非有前景的行業，但對散工仍有一定技術要求，難以取代，負責清掃垃圾的散工薪金必然較低。「做得散工原因係有本事，做散工人工高啲，一日可以做幾場。（因為）唔係話你想做就做。叫你錶咗幅玻璃佢啦，你錶到起晒泡嘅話，咁我點搞？」

+ 6 + 5 + 4

若展覽臨時取消 散工仍能取得一半工資

他亦透露，雖然於會展舉辦的大型展覽均已取消，但大型商場的入場門檻卻降低。以往商場會要求客戶具備舉辦展銷的經驗，若無人脈資源，單憑寄電郵和計劃書將不獲接受。他亦指，過往不少新手以為展銷是簡單的工作，殊不知要牽涉取電、枱櫈佈置，亦須與商場不同的部門聯絡，但今時不同往日，「而家唔同喇，商場會話有得傾，有得做，冇reference都可以試下。」

由此可見，在商場展銷仍繼續舉辦下，對於展覽業散工而言，工作量未必受到嚴重的影響，即使展銷不幸臨時取消，亦能獲取一半工資。他解釋，早前疫情於全港多區爆發，若商場任何一間餐廳有確診人士光顧，住客不敢進入商場，員工亦不願在場工作，致商場的中庭展銷一併取消，「叫咗人開工，開唔到都要畀一半，一半已經係大家接受到，始終唔想俾人唱（衰）。」他續指，散工擁有較大的選擇權利，沒理由為數百元冒險工作。而他作為老闆亦擔心員工受感染，「之前做完慈雲山先知原來嗰度舐嘢，我都突登買咗試劑，驚佢地舐嘢！」

+ 2

政府對展覽業資助不足

談到政府對展覽業界的支援，他坦言幾乎不獲得任何資助，因員工包括司機，以長期炒散為主，全公司僅得4人具保就業計劃的資格。至於8輛貨車雖然獲得各1萬元的補貼，但他認為補貼對公司的幫忙輕如鴻毛，「其實幫唔到咩手，我每架車都供1萬蚊個月，出面擺唔晒就放喺夥計屋企停車場，都三、四千蚊個月啦。」