新冠肺炎・最新｜周五起戲院美容院重開　食肆晚市9時前准堂食

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署昨日（24日）公布，截至凌晨單日新增9宗確診，是近52日來首度回落至個位數，累計患者增至4,692人，初步確診個案就有約10多宗。 晚市禁堂食、二人限聚及口罩令等三大防疫措施原定今日（25日）屆滿。陳肇始今日下午表示，各項防疫措施會延長2日至本周四，政府明白社區難以長期沒有確診個案，亦難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，決定周五(28日)起有限度放寬部分措施，包括容許戲院、美容院重開，食肆晚市9時前准堂食，同時容許於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。

【13:59】被問到放寬措施會否引起疫情反彈，陳肇始表示，觀察全球疫情，確診個案仍持續上升，不能完全排除將要與病毒並存，未來需要依靠疫苗抗疫。她指，需要多觀察數天，本港確診個案是否持續低水平，政府一方面要恢復市民較必須及正常的生活，但時間上也必須控制，放寬防疫措施「不是完全放晒」，而是分階段逐步放寬。

陳又強調，食肆堂食時間延長至晚上9時的安排，考慮時有平衡需要，例如市民工作、出街時要食晚飯，要減低食飯除口罩的風險，故維持每枱2人的限制。而業界亦要加強感染控制措施，過去數周與業界商討，與專家商討改變食肆現有做法，減低風險，例如加裝空氣清新機，得到飲食業界的正面反應。而戲院及美容院也不是無條件重開，戲院維持不得飲食，美容院大部分情況需戴口罩，相關限制與上次放寬相若，細節稍後公布。至於適用豁免措施的郊野公園範圍亦會稍後公布。

陳肇始強調，整體疫情仍未穩定，需要多觀察數日，所以訂在周五起放寬，希望市民不要鬆懈。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜衞生署長稱不明個案仍達四成 籲市民「寫日記」助追蹤

【13:53】衞生署署長陳漢儀表示︰

目前本港累計有4,692宗確診個案，3480多宗與輸入個案有關，89.5%沒有外遊；單計本周已新增543個案。本地個案初期涉及餐飲、宴會，部分則涉及貨櫃碼頭、外傭宿舍。她強調，本港疫情未完全回穩，今日仍有逾10宗個案，不明源頭個案仍佔半，本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。

陳續指，新冠病毒主要傳播途徑仍是飛沫傳播，呼籲市民須盡量配戴口罩，有病徵市民盡早求醫，例如失去味覺、嗅覺已屬病徵，需及早診斷。她又建議，長者應盡量避免外出，由於找出緊密接觸者仍是重要防控手段，鼓勵市民有「寫日記」習慣，記下交通方式、如紀錄的士車牌等，一旦染疫，會有助找出緊密接觸者。

陳肇始指，政府難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，周五起有限度放寬多項防疫措施。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜食肆周五恢復晚市至9時 戶外運動、郊野可不戴口罩

【13:36】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

過去一周疫情的個案數字回落，但反覆上落。今天稍後會刊憲就599F章、599G章、599I章等社交距離措施，延長多兩天至8月27日。她指出，明白社會難以長期沒有確診個案，醫療系統要頂得住，應變要做得快，但政府亦難等到社區完全沒有任何確診個案才放寬措施，故周五（28日）起放寬有限度放寬部分防疫措施，暫為期7天。包括︰

1. 延長食肆堂食時間，容許至晚上9時

2. 重開戲院、美容院及較少身體接觸的運動場所

3. 容許於郊野公園及於室外做運動時，不用配戴口罩

陳肇始續指，現時於室外地方做運動，不適用於合理辯解，部分人或因此暫停運動，情況不理想。她指，政府亦決定修訂599I章，已在今早行會通過相關豁免，8月28日起生效。她又說，第三波疫情已超過一個月，需要市民充分合作，逐步恢復社交及經濟活動，呼籲繼續於擠迫地方繼續配戴口罩；並呼籲參加全民檢測。

新冠肺炎｜書展延至12月16至22日舉行 貿發局：開幕前一周再評估

【12:47】原訂於7月舉行的書展，由於爆發第三波疫情，貿發局於開幕兩日前宣布煞停書展，連同另外三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日全部延期舉行。據了解，貿發局今日（25日）向參展商發信，提到決定將書展延至12月16日至22日舉行，開幕一星期前亦會作最後評估和通知。

【12:15】消息指，單日新增約20宗確診。昨日是50多日來首次確診數字回落至個位數，但今日未能維持。

全民檢測｜表態不參與被批 何栢良：無反對參加 毋須考慮其取態

【10:56】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表明不會參與計劃，引發社會爭議。他今日（25日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從來沒有反對市民參與普及社區檢測，市民是否參與不需要考慮他個人的取態。

新冠肺炎｜港男二次感染 港大杜啟泓：憂即使群體免疫亦無用

【09:09】本港一名新冠病毒確診患者康復後四個月再驗出病毒，港大微生物學系研究證實他兩次的病毒株基因排序明顯不同，是全球首宗二次感染病例。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今日（25日）在港台節目《千禧年代》上表示，這代表康復者未必終身免疫， 屬於第二次感染。他擔心群體免疫或許無用，即使有抗體，仍然會再次感染。

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確診大廈｜住所全覽 確診商經局文書助理居天逸邨 同邨5人染疫

【00:00】本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

確診餐廳｜6食肆新上榜 商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。

另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

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