新冠肺炎・最新｜增19宗　兒童醫院1歲半病童初確診母子均有抗體

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署公布，截至凌晨單日新增19宗確診，較前一日翻倍，累計患者增至4,711人。新增個案中，3宗為輸入個案；16宗本地感染個案中，半數源頭未明。半日初步確診個案亦有約20多宗。出現小型爆發的匡智梨木樹宿舍，多5名院友及1名職員初步確診。 另外，兒童醫院一名1歲半病童，在手術前的檢測中，結果為初步陽性，病童與母親體內均有病毒抗體，當局估計病童母子早前曾感染並已康復，沒有傳染性。 陳肇始今日下午表示，各項防疫措施會延長2日至本周四，政府明白社區難以長期沒有確診個案，亦難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，決定周五(28日)起有限度放寬部分措施，包括容許戲院、美容院重開，食肆晚市9時前准堂食，同時容許於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。

【17:04】港府宣佈周五有限度放寬部分防疫措施，被問到會否擔心疫情反彈，張竹君指，在公共衛生角度，措施愈緊愈長愈易控制疫情, 但措施要考慮各方因素，例如市民會否有抗疫疲勞等。措施放寬後，她希望大家謹守防疫措施，任何場合都應盡量戴口罩，要保持手部衛生，同時應避免不必要聚會。

張續指，在郊野公園戴口罩做劇烈運動，或影響呼吸，但如果參與人數多，且運動不太劇烈，建議市民最好戴回口罩。

本港新增19宗個案，數字較前一日升逾倍。（盧翊銘攝）

【16:54】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報46宗個案； 56名確診病人康復出院，至今累計4,108名病人康復出院。至今有480名病人，分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，27人情況危殆、35人情況嚴重、418人情況穩定。負壓病床數目是1,220張，使用率54%；負壓病房數目是675間，使用率67%。

另醫管局有5宗報告事項：

（1）九西聯網有一名46歲非緊急救護車女運作助理初步確診，她在8月24日最後上班，因不適去仁濟醫院求醫，昨晚初確，醫院正做追蹤．初步知所住屋邨有確診。另有3名非緊急救護車同事曾與她用餐，被列密切接觸者，會安排檢疫。

（2）瑪嘉烈急病房一名60歲運作助理初步確診，8月22日最後上班，當日下班後不適去急症室求醫，昨晚留深喉唾液樣本，初步確診。另有兩名急症室同事曾一起用餐，故列密切接觸者，要安排隔離檢疫。

（3）兒童醫院一名1歲半男病童，昨下午原已預約做手術，入院前無病徵，入院前幾星期並無離境或接觸史。病童手術前做檢測，昨日初步確診，故安排入兒童醫院隔離病房，今早轉往伊利沙伯醫院安排檢查。

男童血清樣本有抗體，何指，估計他在較早前受感染，現已康復，相信男童無傳染性。醫院亦已為男童母親檢測，結果呈陰性，但最新報告顯示，她身體亦有抗體，相信早前感染後已康復。

（4）今早屯門醫院負壓系統，早上7時蒸氣喉出現滲漏，觸動火警鐘警報，主座隔離病房自行暫停。消防到場調查後，早上7時40分恢復正常, 負壓系統停止運作期間，負壓病房有13病人，當時病人沒離開房間，房門亦無打開過, 醫護有合適裝備。經評估後，負壓系統事故感染風險不高

（5）北區醫院中午12:40分，火警鐘曾誤嗚，令北翼負壓系統暫停。當時有8病人等候檢測或正接受檢測，同事有穿防護裝備。經檢測後，下午1時恢復正常。經評估後，負壓系統事故感染風險不高

新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗 母子檢出有抗體屬隱形病人

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增19宗‌確‌診‌個‌案‌，個‌案‌編‌號為#4693至#4711。其中3宗為輸入個案，兩宗由印度回港（4697、4707），兩人均於8月14日乘坐AI314航班到港；另一名個案#4698是海員，8月23日由埃及來港。

新增16宗本地個案中，8宗屬關連個案，全部曾參加家人群組或朋友聚會，其餘8宗無源頭。無源頭個案當中，有兩人是主婦、1人是退休人士，1人無工作，1宗是家庭群組的外傭，一起感染。其餘有工作的確診者，分別從事銀行、工程及運輸業。

【15:33】消息指，九龍西一名非緊急救護車員工初步確診。

【13:59】被問到放寬措施會否引起疫情反彈，陳肇始表示，觀察全球疫情，確診個案仍持續上升，不能完全排除將要與病毒並存，未來需要依靠疫苗抗疫。她指，需要多觀察數天，本港確診個案是否持續低水平，政府一方面要恢復市民較必須及正常的生活，但時間上也必須控制，放寬防疫措施「不是完全放晒」，而是分階段逐步放寬。

陳又強調，食肆堂食時間延長至晚上9時的安排，考慮時有平衡需要，例如市民工作、出街時要食晚飯，要減低食飯除口罩的風險，故維持每枱2人的限制。而業界亦要加強感染控制措施，過去數周與業界商討，與專家商討改變食肆現有做法，減低風險，例如加裝空氣清新機，得到飲食業界的正面反應。而戲院及美容院也不是無條件重開，戲院維持不得飲食，美容院大部分情況需戴口罩，相關限制與上次放寬相若，細節稍後公布。至於適用豁免措施的郊野公園範圍亦會稍後公布。

陳肇始強調，整體疫情仍未穩定，需要多觀察數日，所以訂在周五起放寬，希望市民不要鬆懈。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜衞生署長稱不明個案仍達四成 籲市民「寫日記」助追蹤

【13:53】衞生署署長陳漢儀表示︰

目前本港累計有4,692宗確診個案，3480多宗與輸入個案有關，89.5%沒有外遊；單計本周已新增543個案。本地個案初期涉及餐飲、宴會，部分則涉及貨櫃碼頭、外傭宿舍。她強調，本港疫情未完全回穩，今日仍有逾10宗個案，不明源頭個案仍佔半，本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。

陳續指，新冠病毒主要傳播途徑仍是飛沫傳播，呼籲市民須盡量配戴口罩，有病徵市民盡早求醫，例如失去味覺、嗅覺已屬病徵，需及早診斷。她又建議，長者應盡量避免外出，由於找出緊密接觸者仍是重要防控手段，鼓勵市民有「寫日記」習慣，記下交通方式、如紀錄的士車牌等，一旦染疫，會有助找出緊密接觸者。

陳肇始指，政府難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，周五起有限度放寬多項防疫措施。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜食肆周五恢復晚市至9時 戶外運動、郊野可不戴口罩

【13:36】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

過去一周疫情的個案數字回落，但反覆上落。今天稍後會刊憲就599F章、599G章、599I章等社交距離措施，延長多兩天至8月27日。她指出，明白社會難以長期沒有確診個案，醫療系統要頂得住，應變要做得快，但政府亦難等到社區完全沒有任何確診個案才放寬措施，故周五（28日）起放寬有限度放寬部分防疫措施，暫為期7天。包括︰

1. 延長食肆堂食時間，容許至晚上9時

2. 重開戲院、美容院及較少身體接觸的運動場所

3. 容許於郊野公園及於室外做運動時，不用配戴口罩

陳肇始續指，現時於室外地方做運動，不適用於合理辯解，部分人或因此暫停運動，情況不理想。她指，政府亦決定修訂599I章，已在今早行會通過相關豁免，8月28日起生效。她又說，第三波疫情已超過一個月，需要市民充分合作，逐步恢復社交及經濟活動，呼籲繼續於擠迫地方繼續配戴口罩；並呼籲參加全民檢測。

新冠肺炎｜書展延至12月16至22日舉行 貿發局：開幕前一周再評估

【12:47】原訂於7月舉行的書展，由於爆發第三波疫情，貿發局於開幕兩日前宣布煞停書展，連同另外三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日全部延期舉行。據了解，貿發局今日（25日）向參展商發信，提到決定將書展延至12月16日至22日舉行，開幕一星期前亦會作最後評估和通知。

【12:15】消息指，單日新增約20宗確診。昨日是50多日來首次確診數字回落至個位數，但今日未能維持。

全民檢測｜表態不參與被批 何栢良：無反對參加 毋須考慮其取態

【10:56】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表明不會參與計劃，引發社會爭議。他今日（25日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從來沒有反對市民參與普及社區檢測，市民是否參與不需要考慮他個人的取態。

新冠肺炎｜港男二次感染 港大杜啟泓：憂即使群體免疫亦無用

【09:09】本港一名新冠病毒確診患者康復後四個月再驗出病毒，港大微生物學系研究證實他兩次的病毒株基因排序明顯不同，是全球首宗二次感染病例。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今日（25日）在港台節目《千禧年代》上表示，這代表康復者未必終身免疫， 屬於第二次感染。他擔心群體免疫或許無用，即使有抗體，仍然會再次感染。

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確診大廈｜住所全覽 確診商經局文書助理居天逸邨 同邨5人染疫

【00:00】本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

確診餐廳｜6食肆新上榜 商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。

另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

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