新冠肺炎・最新｜東區醫院71歲男病人入院一個月不治　累計78死

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署公布，截至凌晨單日新增19宗確診，較前一日翻倍，累計患者增至4,711人。新增個案中，3宗為輸入個案；16宗本地感染個案中，半數源頭未明。半日初步確診個案亦有約20多宗。出現小型爆發的匡智梨木樹宿舍，多5名院友及1名職員初步確診。 另外，兒童醫院一名1歲半病童，在手術前的檢測中，結果為初步陽性，病童與母親體內均有病毒抗體，當局估計病童母子早前曾感染並已康復，沒有傳染性。 陳肇始今日下午表示，各項防疫措施會延長2日至本周四，政府明白社區難以長期沒有確診個案，亦難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，決定周五(28日)起有限度放寬部分措施，包括容許戲院、美容院重開，食肆晚市9時前准堂食，同時容許於郊野公園及戶外做運動時，不用配戴口罩。

【22:12】東區尤德夫人那打素醫院公布，一名71歲確診感染2019冠狀病毒病的男病人（個案編號﹕2890）於今日晚上離世。病人有長期病患，因確診感染 2019 冠狀病毒病，於7月25日入住東區醫院接受治療，8月9日轉送深切治療部。病人情況持續惡化，至今日晚上7時56分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。 連同上述個案，至今共有78名確診病人於公立醫院離世。

全民檢測｜5000醫護報名參與樣本採集工作 港府呼籲市民參與

【21:45】被稱為「全民檢測」的普及社區檢測計劃將於下周二（9月1日)開始，由有醫療或護理訓練的人員為市民進行樣本採集。政府公布，現時已有超過5,000位醫療人員報名參與普及計劃，當局形容反應正面，發言人感謝醫護界對普及計劃的支持。



發言人表示，公務員事務局和食物及衞生局今日傍晚和醫療界別團體舉行會議。會上政府講述參與普及計劃的醫療人員編配情況、呼吸器測試，以及採集樣本及其他訓練的細節安排。

晚市堂食放寬｜食肆周五准堂食 公園用餐市民：終可舒服坐低食

【21:31】 本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日表示，周五（28日）起有限度放寬食肆堂食至晚上9時。今日於旺角，不少公園，甚至是馬路邊，亦有市民捧着飯盒進食。

有市民認為晚市可重開是喜訊，坦言於戶外進食衞生環境欠佳，「試過有蟑螂爬上食物」，故放寬晚市堂食至晚上9時終可「舒舒服服咁食飯」。亦有市民認為，仍擔心到食肆進食會有傳播風險，故會「做足防禦措施」，如只有進食時才除下口罩等。

口罩令｜周五起戶外運動可免戴口罩 跑友：戴住削跑步公里數

【20:48】政府於今日（25日）公布由周五（28日）起放寬社交距離措施，市民於室外運動時不用戴口罩。記者到荃灣海濱公園長廊及中山紀念公園觀察，大部份市民都戴着口罩做運動，其中跑步佔多，其餘進負重訓練，體能訓練及拳擊訓練的人流也不少。有市民歡迎放寬戶外「口罩令」，認為戴着口罩跑步很辛苦，表現亦受影響，「以往我都跑7公里，但現在（戴口罩）最多得5公里。」

全民檢測｜消息：皇仁書院等逾20間官校 禮堂將作採樣中心

【20:26】政府將在9月1日開始全民檢測。食物及衛生局長陳肇始日前透露，全港將設逾百個採樣點，初步考慮在室內，如康文署轄下場地、學校和體育館。據知，超過20間官校將設全民檢測採樣中心，當中包括「官校之首」皇仁書院。

▼8.28重新開放場所▼

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【20:11】政府發出新聞稿，交代周五起放寬社交距離措施細節，安排如下︰



(1) 延長食肆堂食安排至晚上九時正，並維持其他感染控制措施，包括桌子之間最少有1.5 米距離或有效的隔板；顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；以及不得有多於2人同坐一桌等。



(2) 重開戲院、美容院及部分戶外運動場所︰

(a) 電影院，當中措施包括每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有一排連續超過2張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在放映後須進行清潔和消毒等。

(b) 美容院，當中措施包括所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於2人等。

(c) 部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所，即運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場。



(3) 容許在郊野公園戶外範圍內不需佩戴口罩。



(4) 放寬口罩令︰

任何人在指明公眾地方(室內地方除外)進行「相當消耗體力的體能活動」包括運動，屬不佩戴口罩的合理辯解，以鼓勵市民進行體能活動。

【18:18】機電署今日（25日） 公布，由明日（26日）起，為升降機及自動梯行業從業員，安排免費病毒檢測。機電署將透過各註冊升降機及自動梯承辦商，分發檢測套裝予其僱員，即註冊升降機及自動梯工程師和工程人員，以及一般工人和學徒。上述從業員需自行採集深喉唾液樣本，並將樣本交回相關註冊承辦商，由檢測承辦商檢測。至於非受僱於註冊承辦商的人員，8月27日起可攜同有效註冊證，到機電署總部大樓登記及索取檢測套裝。檢測屬自願性質，費用全免。

▼口罩令下市民在戶外休憩及運動設施情況▼

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新冠肺炎｜周五起行山毋須戴口罩 張竹君唱反調：一大班人仍要戴

【17:04】港府宣佈周五有限度放寬部分防疫措施，被問到會否擔心疫情反彈，張竹君指，在公共衛生角度，措施愈緊愈長愈易控制疫情, 但措施要考慮各方因素，例如市民會否有抗疫疲勞等。措施放寬後，她希望大家謹守防疫措施，任何場合都應盡量戴口罩，要保持手部衛生，同時應避免不必要聚會。

張續指，在郊野公園戴口罩做劇烈運動，或影響呼吸，但如果行山時，參與人數多，且運動不太劇烈，建議市民最好戴回口罩。

本港新增19宗個案，數字較前一日升逾倍。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜九龍西醫院兩員工初步確診 屯門北區醫院負壓系統故障

【16:54】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報46宗個案； 56名確診病人康復出院，至今累計4,108名病人康復出院。至今有480名病人，分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，27人情況危殆、35人情況嚴重、418人情況穩定。負壓病床數目是1,220張，使用率54%；負壓病房數目是675間，使用率67%。

另醫管局有5宗報告事項：

（1）九西聯網有一名46歲非緊急救護車女運作助理初步確診，她在8月24日最後上班，因不適去仁濟醫院求醫，昨晚初確，醫院正做追蹤．初步知所住屋邨有確診。另有3名非緊急救護車同事曾與她用餐，被列密切接觸者，會安排檢疫。

（2）瑪嘉烈急病房一名60歲運作助理初步確診，8月22日最後上班，當日下班後不適去急症室求醫，昨晚留深喉唾液樣本，初步確診。另有兩名急症室同事曾一起用餐，故列密切接觸者，要安排隔離檢疫。

（3）兒童醫院一名1歲半男病童，昨下午原已預約做手術，入院前無病徵，入院前幾星期並無離境或接觸史。病童手術前做檢測，昨日初步確診，故安排入兒童醫院隔離病房，今早轉往伊利沙伯醫院安排檢查。

男童血清樣本有抗體，何指，估計他在較早前受感染，現已康復，相信男童無傳染性。醫院亦已為男童母親檢測，結果呈陰性，但最新報告顯示，她身體亦有抗體，相信早前感染後已康復。

（4）今早屯門醫院負壓系統，早上7時蒸氣喉出現滲漏，觸動火警鐘警報，主座隔離病房自行暫停。消防到場調查後，早上7時40分恢復正常, 負壓系統停止運作期間，負壓病房有13病人，當時病人沒離開房間，房門亦無打開過, 醫護有合適裝備。經評估後，負壓系統事故感染風險不高

（5）北區醫院中午12:40分，火警鐘曾誤嗚，令北翼負壓系統暫停。當時有8病人等候檢測或正接受檢測，同事有穿防護裝備。經檢測後，下午1時恢復正常。經評估後，負壓系統事故感染風險不高

新冠肺炎｜確診反彈一倍至19宗 母子檢出有抗體屬隱形病人

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截‌至‌今‌日‌凌‌晨‌零‌時‌ ‌，‌過‌去‌24‌小‌時‌新‌增19宗‌確‌診‌個‌案‌，個‌案‌編‌號為#4693至#4711。其中3宗為輸入個案，兩宗由印度回港（4697、4707），兩人均於8月14日乘坐AI314航班到港；另一名個案#4698是海員，8月23日由埃及來港。

新增16宗本地個案中，8宗屬關連個案，全部曾參加家人群組或朋友聚會，其餘8宗無源頭。無源頭個案當中，有兩人是主婦、1人是退休人士，1人無工作，1宗是家庭群組的外傭，一起感染。其餘有工作的確診者，分別從事銀行、工程及運輸業。

【15:33】消息指，九龍西一名非緊急救護車員工初步確診。

【13:59】被問到放寬措施會否引起疫情反彈，陳肇始表示，觀察全球疫情，確診個案仍持續上升，不能完全排除將要與病毒並存，未來需要依靠疫苗抗疫。她指，需要多觀察數天，本港確診個案是否持續低水平，政府一方面要恢復市民較必須及正常的生活，但時間上也必須控制，放寬防疫措施「不是完全放晒」，而是分階段逐步放寬。

陳又強調，食肆堂食時間延長至晚上9時的安排，考慮時有平衡需要，例如市民工作、出街時要食晚飯，要減低食飯除口罩的風險，故維持每枱2人的限制。而業界亦要加強感染控制措施，過去數周與業界商討，與專家商討改變食肆現有做法，減低風險，例如加裝空氣清新機，得到飲食業界的正面反應。而戲院及美容院也不是無條件重開，戲院維持不得飲食，美容院大部分情況需戴口罩，相關限制與上次放寬相若，細節稍後公布。至於適用豁免措施的郊野公園範圍亦會稍後公布。

陳肇始強調，整體疫情仍未穩定，需要多觀察數日，所以訂在周五起放寬，希望市民不要鬆懈。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜衞生署長稱不明個案仍達四成 籲市民「寫日記」助追蹤

【13:53】衞生署署長陳漢儀表示︰

目前本港累計有4,692宗確診個案，3480多宗與輸入個案有關，89.5%沒有外遊；單計本周已新增543個案。本地個案初期涉及餐飲、宴會，部分則涉及貨櫃碼頭、外傭宿舍。她強調，本港疫情未完全回穩，今日仍有逾10宗個案，不明源頭個案仍佔半，本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。

陳續指，新冠病毒主要傳播途徑仍是飛沫傳播，呼籲市民須盡量配戴口罩，有病徵市民盡早求醫，例如失去味覺、嗅覺已屬病徵，需及早診斷。她又建議，長者應盡量避免外出，由於找出緊密接觸者仍是重要防控手段，鼓勵市民有「寫日記」習慣，記下交通方式、如紀錄的士車牌等，一旦染疫，會有助找出緊密接觸者。

陳肇始指，政府難等到社區沒有任何確診個案才放寬措施，周五起有限度放寬多項防疫措施。（余俊亮攝）

新冠肺炎｜食肆周五恢復晚市至9時 戶外運動、郊野可不戴口罩

【13:36】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

過去一周疫情的個案數字回落，但反覆上落。今天稍後會刊憲就599F章、599G章、599I章等社交距離措施，延長多兩天至8月27日。她指出，明白社會難以長期沒有確診個案，醫療系統要頂得住，應變要做得快，但政府亦難等到社區完全沒有任何確診個案才放寬措施，故周五（28日）起放寬有限度放寬部分防疫措施，暫為期7天。包括︰

1. 延長食肆堂食時間，容許至晚上9時

2. 重開戲院、美容院及較少身體接觸的運動場所

3. 容許於郊野公園及於室外做運動時，不用配戴口罩

陳肇始續指，現時於室外地方做運動，不適用於合理辯解，部分人或因此暫停運動，情況不理想。她指，政府亦決定修訂599I章，已在今早行會通過相關豁免，8月28日起生效。她又說，第三波疫情已超過一個月，需要市民充分合作，逐步恢復社交及經濟活動，呼籲繼續於擠迫地方繼續配戴口罩；並呼籲參加全民檢測。

▼轉工外傭免費檢測今日起為已登記外傭採樣▼

新冠肺炎｜書展延至12月16至22日舉行 貿發局：開幕前一周再評估

【12:47】原訂於7月舉行的書展，由於爆發第三波疫情，貿發局於開幕兩日前宣布煞停書展，連同另外三個同期舉行的活動，包括香港運動消閒博覽、教育及職業博覽及創業日全部延期舉行。據了解，貿發局今日（25日）向參展商發信，提到決定將書展延至12月16日至22日舉行，開幕一星期前亦會作最後評估和通知。

【12:15】消息指，單日新增約20宗確診。昨日是50多日來首次確診數字回落至個位數，但今日未能維持。

全民檢測｜表態不參與被批 何栢良：無反對參加 毋須考慮其取態

【10:56】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表明不會參與計劃，引發社會爭議。他今日（25日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從來沒有反對市民參與普及社區檢測，市民是否參與不需要考慮他個人的取態。

新冠肺炎｜港男二次感染 港大杜啟泓：憂即使群體免疫亦無用

【09:09】本港一名新冠病毒確診患者康復後四個月再驗出病毒，港大微生物學系研究證實他兩次的病毒株基因排序明顯不同，是全球首宗二次感染病例。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今日（25日）在港台節目《千禧年代》上表示，這代表康復者未必終身免疫， 屬於第二次感染。他擔心群體免疫或許無用，即使有抗體，仍然會再次感染。

▼第三波疫情起點彬記粥麵美食 重開第二日▼

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確診大廈｜住所全覽 確診商經局文書助理居天逸邨 同邨5人染疫

【00:00】本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

確診餐廳｜6食肆新上榜 商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。

另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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