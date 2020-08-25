新冠肺炎・最新｜確診個案回雙位數　林鄭：下午公布是否延長限聚

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署昨日（24日）公布前日（23日）單日新增9宗確診，是近52日來首度回落至個位數，累計患者增至4,692人，初步確診個案就有約10多宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，每日個案數字有上落，目前疫情仍未算受控，認為現時推全民檢測有助找出無源頭個案，切斷傳播鏈。 雖然疫情現曙光，晚市禁堂食、2人限聚及口罩令等三大防疫措施，原定今晚（25日）午夜又屆滿，但據了解，政府傾向有關措施再延長7日，即至下周二（9月1日）、全面檢測推出首日午夜，晚市禁堂食暫不會解禁。 另外，港大微生物學系指出，本港出現全球首重覆感染病例，一名已康復的33歲從事IT業男子(#564)，從西班牙返港後檢測「復陽」，已再度確診，證實為第二次感染，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同。

▼第三波疫情起點彬記粥麵美食 重開第二日▼

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昨日總覽：

新冠肺炎．8.24｜新增9確診近52天最低 張竹君︰疫情未算受控

新冠肺炎｜晚市禁堂食2人限聚令不放寛 消息：政府傾向再延長7日

新冠肺炎｜港大團隊證33歲男再感染成全球首例 病毒或持續存在

新冠肺炎｜康復者歐遊後再感染 港大專家：輕症者抗體僅存3個月

新冠肺炎｜康復IT男再確診 發病後長期留家 密切接觸者不多

確診大廈｜住所全覽 確診商經局文書助理居天逸邨 同邨5人染疫

【00:00】本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

確診餐廳｜6食肆新上榜 商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。

另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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新冠肺炎｜第三波疫情起點 彬記粥麵終重開 用熱水拖地街坊仍怕

新冠肺炎｜港鐵港島綫列車車長初步確診 本月21日最後上班

新冠肺炎｜網傳病人聯合醫院遭票控違限聚令 醫管局：警陪同到院

新冠肺炎｜今增9宗確診 張竹君：現做全民檢測可更易截斷傳播鏈

▼高危群組檢測▼

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▼中山體育館臨時實驗室▼

全民檢測｜教聯會呼籲全港教職員參與 教協：讓老師自行決定

全民檢測｜楊超發：500萬指標太高 政府可派超市禮券誘市民參加

全民檢測｜許樹昌會參與 何栢良：不懷疑自己是隱形患者 不測試

全民檢測｜梁子超：全民檢測最多減三分一傳播鏈 無法代防疫措施

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▼內地核酸支援隊 視察中山紀念公園臨時實驗室▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼