全民檢測｜問答懶人包　周六起可預約　登記方法、流程一覽

全民自願檢測將於9月1日起正式推行，並在8月29日推出網上預約服務。不過，並非每位市民都適合作全民檢測，當中亦有不少注意事項。《香港01》已整理全民檢測的要點及流程，以助有興趣的市民了解計劃詳情。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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參加時間？

全民檢測將於9月1日推出，為期7天，之後再視乎情況延長一周至9月14日。

我可參加嗎？

所有持有效身份證或出生證明書（出世紙）的香港居民 ，包括永久和非永久居民，都可自願參與計劃。至於早前已進行其他政府安排的檢測，亦可以參與今次計劃。

不過，6歲以下兒童，以及咽喉或鼻腔曾經接受手術人士，並不適合參與檢測計劃。

8月25日，港灣道體育館外傭群組集中檢測。（盧翊銘攝）

每人只有一次機會嗎？

計劃旨在為每位市民提供一次檢測。不過，若個別市民認為有需要（例如檢測後接觸過高危群組），亦可在計劃期間再次預約進行檢測。

檢測者要收費嗎？

費用全免。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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如何參加？

由8月29日起，有意參與的市民要先網上預約時間。預約時需填寫姓名、身份證號碼及流動電話號碼，然後選擇社區檢測中心地點、日期和時段。

完成預約後將會收到手機短訊，以確認你的預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱和參考編號。

報名後應如何處理？

市民無須自行採樣。報名後，可根據預約時間前往你已選擇的社區檢測中心，並要帶備身份證及手機短訊。之後，工作人員會為你提供一個印有序號的樣本瓶及進行登記，然後由接受過醫護訓練的人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

由9月1日起，全港18區將設多個社區檢測中心，共一百多個社區檢測中心可採樣，地址有待公佈。即使錯過了預約時段，亦能重新在網上預約。

社區檢測中心何時開放？

開放時間為上午8時至晚上8時，其中有一小時（下午1時30分至2時30分）會關閉以作清潔及消毒。

如何得知結果？

若檢測結果是陰性，會在約3天內收到電話短訊，但不會收到「健康碼」或其他證明。

若結果是陽性，會由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

若結果陽性應怎麼辦？

衞生署會安排你入住公立醫院接受治療，並會進行流行病學調查，為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

在等候入院期間，應留在家中避免外出，並佩戴口罩，不要與家人同枱用膳及共用碗筷，並不應與他人共用個人用品，例如毛巾等。

至於需要檢疫人士，可攜帶自己的個人必需品到檢疫中心，例如衣服和日常所需藥物。