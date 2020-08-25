新冠肺炎｜周五起行山毋須戴口罩　張竹君唱反調：一大班人仍要戴

第三波新冠肺炎疫情近日緩和，食物及衞生局今日（25日）公布放寬部份社交距離設施，周五（28日）起放寬食肆堂食至晚上9時，於郊野公園及戶外做運動時可不戴口罩等。 不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日記者會上表示，若在郊野公園「一班人去行山」，而運動不太劇烈，建議市民應盡量佩戴口罩。她又指，任何放寬社交距離的措施，都有導致疫情擴散風險，但承認要同時考慮各方因素，例如抗疫疲勞等，故希望放寬措施後，大家亦能緊守防疫措施，例如盡量避免不必要的聚會等。

衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）指出，在郊野公園「一班人去行山」，而運動不太劇烈，便建議應盡量佩戴口罩。（盧翊銘攝）

不太劇烈運動下 應盡量戴口罩

食物及衞生局局長陳肇始今日宣布最新的防疫措施時曾指，現時市民於室外地方做體力消耗大的運動時，都需要戴上口罩，部份人因而停止運動，認為情況不理想，故容許做戶外運動及在郊野公園時，市民不用佩戴口罩。

被問及會否擔心因此出現感染群組時，張君竹回應指，戴口罩做劇烈運動或會影響呼吸。但她強調，若在郊野公園「一班人去行山」，而運動不太劇烈，便建議應盡量佩戴口罩，「如果郊野公園一班人去行山，唔係話太劇烈嘅情況，我都覺得盡量可以戴口罩。」

措施「愈緊愈長」愈容易控制疫情

張竹君指，從公共衛生角度，防疫措施「愈緊愈長」，便愈容易控制疫情，任何放寬社交距離的措施，都有導致疫情擴散風險。不過，她稱要同時考慮各方因素，例如抗疫疲勞等。

她說即使放寬措施後，亦希望大家能緊守防疫措施，例如在任何場合中盡量戴口罩、保持手部衛生，並要盡量避免不必要的聚會。